El fascinante pero peligroso mundo migratorio de los cangrejos rojos en Cuba

LA HABANA (Sputnik) — A pesar de ser un evento centenario, la migración de los cangrejos rojos en Cuba sigue llamando la atención de curiosos y especialistas... 25.03.2022, Sputnik Mundo

Los cangrejos rojos (Gecarcinus ruricola, también conocido como cangrejo de tierra o cangrejo zombie), no son exclusivos de Cuba, y están presente en otros puntos del Caribe, pero ya son parte indispensable del paisaje en varios sitios de la isla, principalmente en la Ciénaga de Zapata, a unos 130 kilómetros al sureste de La Habana.La vida del cangrejo rojo transcurre en tierra, pero en su ciclo reproductivo, se traslada a la cercanía del mar para el apareamiento de hembras y machos.Aun cuando su hábitat natural esté distante por su condición de cangrejos de tierra, el mar será el lugar ideal donde las hembras desovarán sus huevos, de ahí ese trayecto de miles de ellos, que colorean los terrenos por donde transitan en dirección a la costa.Un ir y venir casi ritual, en el inicio de la primavera –marzo-abril-, donde hembras y machos se desplazan a las cálidas aguas marinas, regresan a tierra para el apareamiento, y las hembras retornan de nuevo al mar para dejar allí los miles de huevos que terminarán en un incremento de la prole.Peligro latenteCon el desarrollo y el diseño de nuevas vías de acceso, muchos de los territorios que transitan los cangrejos rojos en su ruta migratoria están atravesados por caminos y carreteras que deben atravesar, a riesgo de ser aplastados por los vehículos que por allí se trasladan.Para estos días, donde el tráfico vehicular se ha incrementado después del relajamiento de las medidas aplicada para enfrentar la pandemia COVID-19, el espectáculo es desolador.Millones de cangrejos mueren aplastados contra el pavimento cada año, al no poder acceder a la otra orilla, a pesar de su rápido desplazamiento, una escena que alarma a especialistas y defensores del medio ambiente, que buscan alternativas para mantener el ecosistema libre de la agresión humana.Entre las propuestas que se han hecho al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, se planteó la construcción de conductos por debajo de la vía, como una solución para evitar que los cangrejos transiten por las carreteras y puedan hacer su desplazamiento, sanos y salvos, una propuesta que no ha dado los resultados esperados.A pesar de las adversidades, y que el cangrejo rojo no se utiliza para el consumo humano, los expertos siguen apostando a defender su preservación como elemento vital desde el punto de vista ecológico, pues sirven de alimento a otras especies terrestres y marinas.

