"El balón no entra todo": la polémica de Uruguay-Perú analizada por el VAR y la ciencia

La jugada más polémica del partido que la selección de Uruguay le ganó por 1 a 0 a su par de Perú por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas tiene todo para ser de esas que quedan en la memoria de los fanáticos: una arriesgada acción del portero uruguayo en los últimos instantes del encuentro y una imagen que, en el momento, hizo pensar en un gol peruano no validado.El debate se encendió en el minuto 91, cuando un centro lanzado por el defensa peruano Miguel Trauco fue descolgado por el portero uruguayo Sergio Rochet. Sin embargo, el arquero no pudo evitar tener que dar un paso atrás, quedando su cuerpo dentro de la portería y parte del balón pasando la línea de gol.Titulares y suplentes de Perú protestaron en el momento pero el árbitro brasileño Anderson Daronco descartó que hubiera gol, luego de consultar con los integrantes del VAR (Árbitro Asistente de Video, por sus siglas en inglés).La jugada desató la ira de los fanáticos peruanos, sabedores de que un empate de su selección los hubiera colocado en una situación mucho más beneficiosa de cara a la última fecha de las clasificatorias para Catar 2022.Los dichos del defensor peruano Alexander Callens sintetizaron el primer sentimiento de los visitantes: "Es un robo".En conferencia de prensa, el delantero Christian Cueva complementó a su compañero: "Yo lo vi, nadie me lo va a contar (…) Para nosotros es gol. Para los jugadores es difícil hablar del arbitraje porque estamos intimidados cuando tratan de alejarnos o callarnos".El enojo peruano trascendió al deporte y alcanzó incluso a la política. Guillermo Bellido, congresista del oficialista Perú Libre, lanzó sus críticas contra el referí brasileño, apelando a una ironía política."Ese árbitro debe ser fujimorista. No hay otra explicación para este robo", dijo a través de Twitter.Desde Uruguay, los periodistas especializados se enfocaron en que el balón no ingresó completamente dentro del arco, tal como exige el reglamento para poder convalidar el tanto. El periodista deportivo Sergio Gorzy fue uno de los que lo señaló, en base a una imagen compartida por el analista español MisterChip.Algunos fueron más allá en el análisis, como el astrónomo y docente uruguayo Gonzalo Tancredi, que aportó un análisis matemático de la imagen que muestra el momento justo en el que Rochet toma el balón. De acuerdo a su análisis, el balón no entró completamente solo por 5,4 centímetros.Atenta a la polémica, la Conmebol difundió la discusión que tuvieron en el momento de la jugada los integrantes del VAR y el árbitro Daronco.Si bien en un primer momento uno de los asistentes exclama que fue gol, el propio árbitro pide calma y "chequear" la jugada. La revisión finalmente da la razón a los uruguayos: "El balón no entra todo".Por supuesto, también hubo lugar para los memes y el humor basados en la jugada más álgida del encuentro.El más repetido fue una captura de la atajada de Rochet pero, en lugar de un balón de fútbol, una pelota de playa lo suficientemente grande para asegurar que no hubiera ingresado.

