https://mundo.sputniknews.com/20220325/australia-impone-sanciones-contra-el-presidente-bielorruso-lukashenko-1123560069.html

Australia impone sanciones contra el presidente bielorruso Lukashenko

Australia impone sanciones contra el presidente bielorruso Lukashenko

MOSCÚ (Sputnik) — Australia impone sanciones contra el presidente bielorruso Aleksandr Lukashenko, su esposa Galina y su hijo Víktor por la situación en... 25.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-25T00:35+0000

2022-03-25T00:35+0000

2022-03-25T00:35+0000

internacional

australia

bielorrusia

alexandr lukashenko

operación militar especial de rusia en ucrania

rusia

sanciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1118244352_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_e2b7fe4eeeda24a5d8f2999511062537.jpg

Además, Australia añadió a la lista de personas sancionadas a los 22 llamados "propagandistas del Kremlin", que incluyen, entre otros, a los dirigentes de la cadena de televisión RT, la plataforma Fondo de la Cultura Estratégica, la agencias de noticias Inforos y News Front.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.Bielorrusia es uno de los pocos Estados que no se opusieron a la operación rusa en Ucrania, aunque afirma que no permitirá implicarla en el conflicto.

https://mundo.sputniknews.com/20220315/las-nuevas-sanciones-de-eeuu-tienen-como-objetivo-a-la-esposa-del-presidente-bielorruso-1123122147.html

australia

bielorrusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

australia, bielorrusia, alexandr lukashenko, operación militar especial de rusia en ucrania, rusia, sanciones