AMLO se disculpa por filtrar información del banco central de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador se disculpó públicamente por haber revelado una información que no le correspondía: la decisión del Banco de México... 25.03.2022, Sputnik Mundo

Ante la comunidad empresarial y banquera de México, el mandatario federal reconoció que cometió un error al vulnerar la autonomía del banco central de su país. Sin embargo, dijo que todo fue producto de una confusión y no de un acto con dolo. La mañana del 24 de marzo, durante su conferencia de prensa, el mandatario mexicano reveló que Banxico subiría su tasa de interés a 6,5%, con el objetivo de que la economía nacional no se desestabilice y que los precios de los productos y servicios no se encarezcan aún más debido a la inflación. "Ayer aquí en México, el Banxico aumentó 0.50 por ciento, vamos a tener una tasa de interés de 6.5, cuando aumenta hay menos inversión y se supone que baja la inflación, es un mecanismo de control", informó el presidente.Su comentario le acarreó múltiples críticas por haber infringido la autonomía del banco central, en cuyo Gobierno no tiene injerencia ningún poder, ni el Ejecutivo ni el Legislativo ni el Judicial. Debido a la filtración, el Senado de la República llamó a comparecer la próxima semana a la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, para que explique ante la Comisión de Hacienda por qué el presidente mexicano recibió y comunicó información que, legalmente, sólo debería tener en su poder la institución financiera. El presidente López Obrador aprovechó para comunicar que la economía mexicana "se está recuperando", ya que "el año pasado crecimos 5%, casi lo mismo que Estados Unidos". También informó que la deuda externa ha crecido menos que en los tres sexenios anteriores, y destacó que los precios de los energéticos como el gas, la electricidad y la gasolina no se han incrementado de precio en términos reales. "Las reservas internacionales del Banco de México se han incrementado en 15,6% y hemos logrado una reducción en delitos del fuero federal del 30%. Asimismo, han disminuido en 3% los homicidios dolosos", señaló.

