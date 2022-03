https://mundo.sputniknews.com/20220324/lider-del-parlamento-serbio-apoya-a-rusia-no-hay-dilema-sobre-de-que-lado-estan-simpatias-1123539994.html

Líder del Parlamento serbio apoya a Rusia: "No hay dilema sobre de qué lado están simpatías"

Líder del Parlamento serbio apoya a Rusia: "No hay dilema sobre de qué lado están simpatías"

El líder del parlamento de Serbia, Ivica Dacic, afirmó que su país apoya a Rusia en el conflicto que mantiene con Ucrania, aunque aclaró que no están en favor... 24.03.2022, Sputnik Mundo

Dacic, quien actualmente compite para ser primer ministro de su país, afirmó que "no hay dilema alguno sobre de qué lado están sus simpatías", pues Rusia es el único país a nivel internacional del que reciben apoyo."Es mentira que ganaríamos algo si nos pusiéramos contra Rusia. Rusia sobrevivirá sin nosotros, pero nosotros perderíamos su apoyo. Y si los perdemos a ellos, no tendríamos ya a nadie", declaró el líder del Partido Socialista de Serbia, único país europeo, además de Bielorrusia, que no ha adoptado las sanciones del Parlamento Europeo.Según el político serbio, este apoyo lo refrenda el pueblo serbio ya que el 40% de la población está con Rusia, en contraste con el 6% que se posiciona en favor de Ucrania; el resto no toma partido sobre el conflicto.En ese sentido, Ivica Dacic criticó a la Unión Europa y la tildó de hipócrita, pues aseguró que, aun cuando Serbia adoptara las sanciones contra Rusia, "siempre pedirá más y más" incluso "demandará la independencia de Kosovo".

