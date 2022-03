https://mundo.sputniknews.com/20220324/libre-pero-sin-paz-los-lios-judiciales-pendientes-del-expresidente-alberto-fujimori-1123548215.html

Libre, pero sin paz: los líos judiciales pendientes del expresidente Alberto Fujimori

Libre, pero sin paz: los líos judiciales pendientes del expresidente Alberto Fujimori

LIMA (Sputnik) — El 17 de marzo el Tribunal Constitucional de Perú (TC) ordenó la liberación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien desde 2009... 24.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-24T20:35+0000

2022-03-24T20:35+0000

2022-03-24T20:35+0000

américa latina

alberto fujimori

perú

violación a los derechos humanos

asesinatos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105607/39/1056073995_0:0:4411:2481_1920x0_80_0_0_6f998f97ce29d9fa5a36f92c9ade54ee.jpg

Más allá del fallo del TC que causó polémica y protestas ciudadanas, pues ordenaba anular la anulación de un indulto humanitario, aunque ilegal, concedido en favor de Fujimori por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), los problemas judiciales para Fujimori aún no acaban.Este24 de marzo, la justicia peruana determinará si admite el pedido de la fiscalía de ordenar impedimento de salida contra Fujimori por un caso judicial pendiente y que reviste idéntica gravedad que aquellos crímenes por los cuales el expresidente fue condenado.El crimen por el que la fiscalía desea que Fujimori no salga del territorio nacional se trata del caso Pativilca.Crímenes igualesEl caso Pativilca se trata del asesinato en 1992 de seis campesinos en la localidad con ese nombre, al norte de Lima, a manos de comando paramilitar Grupo Colina.El Grupo Colina estuvo dirigido por Fujimori y fue utilizado para luchar contra la organización terrorista maoista Sendero Luminoso, la cual en principios de la década de los 90 se encontraba en auge máximo, teniendo como objetivo capturar el Estado por las armas para implantar una dictadura del proletariado.Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por ser autor mediato en los casos La Cantuta y Barrios Altos, ambos considerados como crímenes de lesa humanidad.El caso Barrios Altos fue el asesinato, a manos del Grupo Colina, de 14 civiles en esa urbanización, ubicada en el distrito limeño de Cercado de Lima. Este ocurrió el 3 de noviembre de 1991.El caso La Cantuta fue también el asesinato de parte del Grupo Colina de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, en esa localidad ubicada en Lima. Este ocurrió el 18 de julio de 1992.¿Culpable también?Diversos abogados apuntan, y lógicamente, que Fujimori será inevitablemente condenado por el caso Pativilca y lo sostienen por dos razones.La primera, que el caso Pativilca es de naturaleza judicialmente idéntica a la de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Los tres fueron asesinatos cometidos por el Grupo Colina en contra de inocentes, por lo que no estaría libre de culpa Fujimori.El otro motivo es redundante de la primera razón, y es que la línea de tiempo aumenta aún más las probabilidades de una condena contra el exmandatario. El caso Pativilca sucedió el 29 de enero de 1992, entre las fechas de Barrios Altos y La Cantuta.Por otro lado, Fujimori tiene pendiente un proceso judicial por otro crimen: el caso Ventocilla.El caso Ventocilla es el asesinato de 6 miembros de la familia Ventocilla en la provincia de Huacho (norte de Lima), también a manos del Grupo Colina. Ocurrió el 24 de junio de 1992.Lo que queda como discusión jurídica es qué sucederá con Fujimori si es hallado culpable de los casos que tiene pendiente. ¿Puede un indultado volver a prisión si es hallado culpable de nuevos delitos? Es discutible pues una situación así no se ha dado en Perú antes y menos a nivel presidencial. Lo que es seguro es que la vida del condenado presidente seguirá siendo jalonada por la sombra de su complicado pasado.

https://mundo.sputniknews.com/20220321/alberto-fujimori-y-la-extrana-forma-de-como-se-ha-dado-su-liberacion-en-peru-1123388468.html

https://mundo.sputniknews.com/20220322/un-alto-comisionado-de-la-onu-por-los-ddhh-critica-la-liberacion-de-alberto-fujimori-1123430969.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sergio Llerena Caballero

Sergio Llerena Caballero

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Llerena Caballero

alberto fujimori, perú, violación a los derechos humanos, asesinatos