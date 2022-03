https://mundo.sputniknews.com/20220324/la-fiscalia-de-brasil-pide-investigar-a-ministro-de-educacion-por-trafico-de-influencias-1123505980.html

La Fiscalía de Brasil pide investigar a ministro de Educación por tráfico de influencias

La Fiscalía de Brasil pide investigar a ministro de Educación por tráfico de influencias

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Procuradoría General de la República (Fiscalía de Brasil) pidió al Tribunal Supremo Federal investigar al ministro de Educación... 24.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-24T01:21+0000

2022-03-24T01:21+0000

2022-03-24T01:21+0000

américa latina

brasil

tráfico de influencias

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1123434632_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_ca9bc43d35ab9b5e2e64c608b6c87675.jpg

En los últimos días, la prensa local desveló un audio en el que el ministro de Educación ofrecía recursos públicos a pastores evangélicos a cambio de coimas.Además, el funcionario decía que esos pastores habían sido recomendados por el presidente Jair Bolsonaro.El ministro de Educación no negó los hechos y se puso a disposición de la Cámara de los Diputados y del Senado para aclarar las sospechas de tráfico de influencias.La oposición pide su dimisión inmediata, y aunque Bolsonaro no se pronunció, el vicepresidente del país, Antonio Hamilton Mourao aseguró que no ve motivos para que el ministro deje el cargo.En caso de que el Tribunal Supremo Federal acepte la investigación propuesta por la Fiscalía, la Policía Federal tendrá un plazo de 60 días para realizar las diligencias.

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, tráfico de influencias