https://mundo.sputniknews.com/20220324/la-asistencia-humanitaria-no-puede-ser-rehen-de-consideraciones-politicas-1123508393.html

México: la asistencia humanitaria no puede ser rehén de consideraciones políticas

México: la asistencia humanitaria no puede ser rehén de consideraciones políticas

MÉXICO (Sputnik) — La asistencia humanitaria en el conflicto de Ucrania no puede ser "rehén de consideraciones políticas", dijo el representante permanente de... 24.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-24T02:11+0000

2022-03-24T02:11+0000

2022-03-24T02:12+0000

américa latina

méxico

onu

ucrania

rusia

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105189/07/1051890716_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_6f9f477b0f491d9d7c15337c5b8c4b5d.jpg

Asimismo, sostuvo que el deterioro de la situación humanitaria en Ucrania por la operación militar rusa seguirá aumentando si no hay un cese inmediato de las hostilidades.Y agregó: "Esa debe ser una prioridad ineludible de cualquier resolución humanitaria: el cese de las hostilidades; y sin embargo, no todos los estados miembros de la ONU parecen estar de acuerdo con ello".El 24 de febrero pasado, Moscú anunció el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según el presidente Vladímir Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Del 24 de febrero al 21 de marzo, el conflicto en Ucrania causó la muerte de al menos 925 civiles y dejaron heridos a otros 1.496, pero el balance real es mucho más alto, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).En este sentido, el diplomático mexicano opinó que se violentó el artículo 2.4 de la carta de las Naciones Unidas sobre la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de los Estados."Ambas, son premisas fundamentales para detener la crisis humanitaria en Ucrania y esa es la razón por la que estamos aquí reunidos", sentenció.Por último, resaltó que México ha sido y seguirá siendo defensor del derecho internacional, de la protección de civiles y del derecho internacional humanitario, aseguró.El funcionario concluyó que esta iniciativa humanitaria de la comunidad internacional es lo mínimo que merece el pueblo ucraniano "y deberá refrendar en los hechos lo que las Naciones Unidas pueden y deben hacer ante el sufrimiento de cualquier nación asediada por conflictos armados".

https://mundo.sputniknews.com/20220323/embajador-reitera-ante-los-diputados-mexicanos-rusia-no-empezo-esta-guerra-la-esta-terminando-1123483229.html

méxico

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, onu, ucrania, rusia, europa