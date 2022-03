https://mundo.sputniknews.com/20220324/el-mexicano-donovan-carrillo-sale-del-mundial-de-patinaje-por-falta-de-patines-1123542866.html

El mexicano Donovan Carrillo sale del Mundial de Patinaje por falta de patines

El patinador mexicano Donovan Carrillo tuvo que retirarse del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Montpellier debido a que sus patines no fueron... 24.03.2022, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

⚽ deportes

donovan carrillo

patinaje artístico

A unas horas de competir, el equipo de Carrillo informó que se retiraría ya que los patines con los que iba a competir se perdieron durante el viaje a Francia, y aunque fueron localizados y reenviados a Carrillo, éstos no llegaron a tiempo.Tras confirmarse su salida, Donovan Carrillo publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que explicó que desde el 15 de marzo está luchando para que su equipo llegue, pero a pesar de los esfuerzos, no lo consiguió.Agregó que una alternativa fue conseguir otros patines de la misma marca, y aunque esto sí lo lograron, no pudo sentirse cómodos con ellos por lo que decidió junto a su entrenador salir de la competencia."El control y la precisión son vitales al patinar y al no sentir ninguno de los dos, el riesgo de intentar los elementos sin tener amoldados los patines es innegable", se lee en la publicación.Error del COMAntes de confirmarse la salida de Donovan Carrillo, el Comité Olímpico Mexicano (COM) publicó en su cuenta de Twitter otra versión y aseguró que el equipo del atleta mexicano ya había llegado a Francia.Sin embargo, todo se trató de un error que se aclaró poco después, también en Twitter, donde la organización ofreció una disculpa por difundir un bulo.

méxico

