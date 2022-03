El hipotético aumento de los gastos militares divide los partidos italianos

https://mundo.sputniknews.com/20220324/el-hipotetico-aumento-de-los-gastos-militares-divide-los-partidos-italianos-1123538703.html

ROMA (Sputnik) — Frente a la recrudescencia del conflicto en Ucrania, los partidos italianos discuten sobre la necesidad de aumentar los gastos militares, que... 24.03.2022, Sputnik Mundo

El umbral de gastosEl presupuesto italiano para 2022 asigna a la defensa nacional casi 26.000 millones de euros, una suma que supera en 5,4% los datos del año anterior.Sin embargo, los gastos militares corresponden a un 1,4% del PIB, una cuota bastante inferior al 2% que los ministros de Defensa de los miembros de la OTAN fijaron como objetivo en 2006.Antes del inicio de la operación militar rusa en Ucrania Italia no demostraba mucho interés por seguir esta indicación de la Alianza atlántica, pero en las nuevas condiciones geopolíticas la actitud del Gobierno podría cambiar.La propuesta de la Liga y el decreto UcraniaDe hecho, el pasado 16 de marzo el partido de derecha Liga propuso obligar el Gobierno a aumentar los gastos en defensa hasta el umbral sugerido por la OTAN para 2024. La Cámara baja aprobó la propuesta con 391 apoyos, 19 votos en contra y 7 abstenciones.El día siguiente los diputados votaron el Decreto Ucrania, que no prevé solo ayudas a los refugiados que van llegando a Italia, sino también un aumento de contingentes militares italianos en las misiones de la OTAN y el envío gratuito de armas al Ejército ucraniano.En estas circunstancias parece que la cuestión del incremento de los gastos en defensa ya está resuelta. Italia deberá pagar de su bolsillo por el armamento que mandará a Ucrania y también se prepara a hacer frente a lo que define como "amenaza rusa".Voces contrariasSin embargo, en los últimos días se hicieron claras las contradicciones entre y dentro de los principales partidos políticos acerca del presupuesto militar.Por ejemplo, para los jefes del Partido Democrático (PD), uno de los pilares de la coalición gobernante, no cabe duda: Italia tiene que cumplir con el objetivo de la OTAN. Sin embargo, algunos representantes del PD se abstuvieron durante la votación sobre la propuesta de la Liga.Al comentar su decisión, el diputado y antiguo líder del grupo parlamentario del partido, Graziano Delrio, declaró que apoya a los ucranianos en el conflicto, pero indicó que "la carrera para armarse más, como están haciendo los países de la UE, no es la respuesta. La opción belicista no puede sustituir a la política y la diplomacia, que ahora deben trabajar por un inmediato alto el fuego para construir un camino de paz duradera".Los planes del Gobierno tampoco recibieron el apoyo de varios grupos parlamentarios menores de izquierda. Su posición fue resumida por la jefa del Grupo Mixto, Loredana De Petris: "Ya somos el quinto país europeo por los gastos militares, su ulterior aumento es incomprensible".Gastos sociales vs gastos militaresAún más firme es la actitud del Movimiento 5 Estrellas, a menudo definido como populista de izquierda. Su líder, el ex primer ministro Giuseppe Conte, expresó que "en un momento como este, con el encarecimiento de las facturas, tras dos años de pandemia y con la recesión que se repercute en las familias y empresas, no se entiende la razón por la cual los gastos militares deberían ser una prioridad".En los medios las voces críticas añaden otros detalles que refuerzan las dudas sobre la necesidad el incremento del presupuesto militar. Según nota el diario L'Indipendente, entre marzo de 2019 y diciembre de 2021 el Estado italiano gastó unos 20.000 millones de euros en el ingreso de ciudadanía, destinado a los estratos más frágiles de la población.Incluso si a esta suma se añaden todas las ayudas que el Gobierno prestó a los ciudadanos y empresas afectados por la crisis pandémica, el total equivaldrá a 27.000 millones, poco más del presupuesto militar del año en curso y un tercio menos respecto a lo que Italia planea gastar en defensa en 2024.Con toda la tensión geopolítica de las últimas semanas no está claro si el Gobierno logrará convencer a los ciudadanos que hay que destinar al Ejército más fondos en una situación cuando el país aún está lejos de superar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.

