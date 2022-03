https://mundo.sputniknews.com/20220324/eeuu-sanciona-a-empresas-en-rusia-y-china-por-presunta-proliferacion-de-armas-1123557209.html

EEUU sanciona a empresas en Rusia y China por presunta proliferación de armas

EEUU sanciona a empresas en Rusia y China por presunta proliferación de armas

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU sancionó a seis entidades con sede en China, Rusia y Corea del Norte por presuntamente estar involucradas en actividades de... 24.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-24T23:19+0000

2022-03-24T23:19+0000

2022-03-24T23:19+0000

internacional

sanciones

eeuu

china

rusia

corea del norte

armas nucleares

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106994/52/1069945216_0:105:3500:2074_1920x0_80_0_0_4fb05be3fad9af631576f2d5cfb60321.jpg

"EEUU anunció hoy sanciones a cinco entidades e individuos ubicados en Rusia, Corea del Norte y una entidad en la República Popular China (RPC) por actividades de proliferación en virtud de la Ley de No Proliferación de Irán, Corea del Norte y Siria", dijo el Departamento de Estado en un comunicado de prensa.Las sanciones se dirigieron a las entidades rusas Ardis Group y PFK Profpodshipnik junto con el individuo ruso Igor Aleksandróvich Michurin.También incluyó sanciones contra la entidad norcoreana Second Academy of Natural Science Foreign Affairs Bureau (SANS FAB) y el individuo Ri Sung Chol (también conocido como Ri Su'ng-ch'o'l) por supuestamente transferir artículos sensibles al programa de misiles de Corea del Norte.Se agregó el equipo de instrumentos Zhengzhou Nanbei de China por supuestamente suministrar a Siria equipos.

https://mundo.sputniknews.com/20220321/la-verdadera-razon-de-las-sanciones-occidentales-contra-rusia-1123368868.html

eeuu

china

corea del norte

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sanciones, eeuu, china, rusia, corea del norte, armas nucleares