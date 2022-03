Docentes venezolanos creen que aumento salarial se queda corto ante alza de canasta básica

https://mundo.sputniknews.com/20220324/docentes-venezolanos-creen-que-aumento-salarial-se-queda-corto-ante-alza-de-canasta-basica-1123558253.html

Bastidas, quien vive en el sector San José (norte), en la ciudad de Caracas, junto a su hijo de un año y su padre sexagenario, comentó que gasta 30 dólares al mes para trasladarse hasta el colegio en el que labora."Imagínate yo para ir a trabajar pago camioneticas (autobús), eso son seis bolívares diarios (1,38 dólares), ahí nada se me va más del 30% de lo que percibo con este nuevo ajuste", apuntó la docente caraqueña que tras el aumento cobrará cada mes 368 bolívares lo que equivale a 84 dólares.El Ministerio de Educación de Venezuela informó el martes el ajuste salarial del sector docente de acuerdo a los cargos, con vigencia a partir de la segunda quincena de marzo.De acuerdo con el ente, los salarios se ubican entre 264,69 y 600 bolívares (equivalente a 52 y 127 dólares aproximadamente), los maestros reciben adicionalmente una bonificación denominada "CestaTicket" de 45 bolívares (equivalente a 10 dólares).En contraste, la directora de la institución de educación básica Carmen Luisa Alzúru de Piñate, Roxyna Sanoja, ubicada en los Valles del Tuy, estado Miranda (norte), manifestó que este ajuste impacta de manera negativa en los costos de las matrículas de los colegios privados, pese a que no compensa el esfuerzo que hacen los trabajadores del sector educativo del país."Cómo patrona te digo que sí nos afectó ya que nosotros como colegio trabajábamos en base a una matrícula y pagábamos más de sueldo mínimo, esto nos obliga a aumentar para poder pagar los salarios, obviamente nunca me ha parecido un excelente sueldo para un maestro, ellos deben ganar más por todo lo que hacen", comentó.A la par, Dominga Tovar secretaria con más de 20 años de experiencia en una institución educativa pública ubicada en Higuerote, estado Miranda, consideró que su poder adquisitivo ha disminuido en los últimos años debido a los bajos salarios, y afirmó que pese a que el aumento reciente no es suficiente espera que el incremento sea progresivo para poder lograr equilibrar los costos en su hogar."Yo te voy a decir que en los últimos años hemos venido de mal en peor, el sueldo prácticamente no alcanza para nada ni siquiera con el aumento actual, pero yo espero, como dijo (el presidente Nicolás) Maduro, que poco a poco lo vayan mejorando, porque así no es suficiente", señaló.Maduro decretó el 4 de marzo un aumento del salario mínimo de los trabajadores venezolanos de medio petro (criptoactivo venezolano), equivalente a 126 bolívares mensuales (30 dólares de acuerdo a la tasa oficial), que supone un incremento del 1.700%.De acuerdo con el jefe de Estado venezolano, esta medida corresponde a un plan de recuperación del salario mínimo nacional y de todos los contratos colectivos del país.Maduro reconoció que el poder adquisitivo de los trabajadores ha sido uno de los más afectados por las sanciones y la hiperinflación que ha registrado el país desde el año 2017.

