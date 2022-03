Discriminación en Caracas, un silencioso problema que afecta a hombres y mujeres

https://mundo.sputniknews.com/20220324/discriminacion-en-caracas-un-silencioso-problema-que-afecta-a-hombres-y-mujeres-1123551096.html

CARACAS (Sputnik) — "Así como estamos vestidos no podemos entrar", dice Mariana Rodríguez de 30 años a sus compañeros, que le plantean continuar la reunión en... 24.03.2022, Sputnik Mundo

"Lo digo porque he ido a Kabal en Altamira (este), y si las mujeres están en zapatos deportivos y sin el cabello arreglado, he visto cómo les dicen 'estamos full', entonces para estar pasando vergüenza, mientras dejan pasar a todo el mundo simplemente prefiero no intentar entrar", comentó a la Agencia Sputnik la joven contadora.Los focos de discriminación de los que comentaron haber sido víctimas los consultados por la Agencia Sputnik son múltiples: discriminación racial, clase social, estereotipos de género asociados a los cánones de belleza hegemónicos y orientación sexual."Yo soy homosexual, y si entro a un centro de hetero, tengo que entrar con una mujer o irme bien disfrazado de hombre. Así es Caracas, y así son la mayoría de los mejores locales que están de moda. Pienso que Venezuela sigue siendo un país extremadamente conservador", expresó Roniel Tovar, estudiante de ingeniería de 22 años.En 2021, un local del municipio Chacao llamado Vera Pizza encabezó los noticieros, luego de que el encargado sacó a una pareja gay, alegando que le producían "asco".En Venezuela las autoridades se refieren constantemente a la igualdad de género y al respecto hacia la diversidad.Sin embargo, las leyes para permitir uniones del mismo género aún están lejos de ser discutida y aprobada.Ley en papelTodos los locales nocturnos y comercios exhiben un cartel en el que se lee: "Se prohíbe todo acto de discriminación racial, racismo, endorracismo y de xenofobia, que tenga por objeto limitar o menoscabar el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y libertades de la persona o grupos de persona".Esto es obligatorio de acuerdo con la Ley Orgánica contra la Discriminación, vigente en el país desde el año 2011.Sin embargo, expertos en derechos humanos consultados por la Agencia Sputnik aseguraron que existe un largo trecho para que las palabras escritas en esos carteles se cumplan, y sostienen que es elemental sensibilizar al personal, incluso antes de que se abra el local.Acceso estereotipadoLa medallista venezolana de bronce de los Juegos Olímpicos de Río 2016, Stefany Hernández, denunció hace dos semanas en sus redes sociales que fue víctima de agresión en un centro nocturno del este de la capital por no haber ido con el cabello alisado o con un vestido o minifalda.Pertenecer al denominado "país de las mujeres bellas" le ha costado caro a todas las que pertenecen a ese género."Aquí somos el país de las mujeres más bellas, entonces una mujer que no sea 90-60-90 que vaya a los locales de Las Mercedes no encaja, casi que dice ¿qué haces aquí si no tienes pestañas y uñas postizas y las medidas estereotipadas?. Si no reúnes con ese perfil de belleza hegemónica no vas a entrar en ese local", comentó una experta en derechos humanos consultada por la Agencia Sputnik.Los hombres también sufren discriminación si son obesos, con características afrodescendientes, y especialmente si no tienen un vehículo costoso.Expertos en derechos humanos refieren que en Venezuela existe un "racismo oculto" que se cuela en el chiste, en el comentario, y que trasciende a los medios de comunicación, y del que todos reniegan, así como ocurre con el machismo y el clasismo.

