Nebenzia: la aprobación de resolución de Occidente sobre Ucrania en UNGA envalentonaría a Kiev

WASHINGTON (Sputnik) — La adopción del proyecto de resolución de Occidente en la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGA) sobre Ucrania obstaculizaría los...

Rusia comenzó su operación militar especial en Ucrania solo tras haber apelado a todas las vías para resolver el conflicto de forma pacífica, añadió."Dimos este paso extremadamente difícil luego de haber agotado todos los medios pacíficos y diplomáticos para resolver el conflicto en Donbás [este de Ucrania], solo luego de que Kiev reafirmó de manera inequívoca y en muchas ocasiones que no tenía intención de cumplir los Acuerdos de Minsk tal y como fueron aprobados por las resoluciones del Consejo de Seguridad", aseveró el diplomático.El 24 de febrero, Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania después de que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk solicitaran ayuda para protegerlas de los ataques cada vez más intensos de las tropas ucranianas.El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación especial se dirige únicamente a la infraestructura militar ucraniana y que la población civil no está en peligro. Rusia ha dicho que no tiene planes de ocupar Ucrania.En rechazo a la operación, EEUU y sus aliados en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y en la Unión Europea redoblaron sus sanciones contra Moscú.

