Turismo en Cuba: motor económico y objetivo del bloqueo

Turismo en Cuba: motor econ贸mico y objetivo del bloqueo

Turismo en Cuba: motor econ贸mico y objetivo del bloqueo

El turismo es una de las principales actividades econ贸micas de Cuba. El sector, golpeado por la pandemia y ahora la operaci贸n militar rusa en Ucrania, es... 23.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-23T01:58+0000

2022-03-23T01:58+0000

2022-03-23T01:58+0000

Cuba es conocida por sus playas de agua transparente, arena blanca, palmeras, calor todo el a帽o, a excepci贸n de algunos frentes fr铆os y breves: lo que muchos en el mundo buscan como destino tur铆stico. El lugar m谩s codiciado en la isla es Varadero, una estrecha pen铆nsula que avanza sobre el mar, situada en la provincia de Matanzas, en la costa norte del caribe."El Ministerio de Medio Ambiente tiene un cuidado muy riguroso con el tema de la playa, que es nuestro principal recurso natural. Se le da seguimiento a la capacidad de carga de la playa, se tiene un cuidado de la duna, Varadero es considerada playa ambiental", explica P茅rez Marrero, quien lleva casi 10 a帽os en el sector."Nuestro destino tiene un alto nivel de repetici贸n de los clientes, y esto es debido a la alta satisfacci贸n de los clientes", que vienen de diferentes partes del mundo en tiempos normales, explica. Y el turismo constituye "el sector locomotor de la econom铆a del pa铆s, con una alta generaci贸n de ingresos". Pero el tiempo actual no es normal por varias razones globales, y el turismo cubano es objeto de acciones de bloqueo por parte de Estados Unidos debido a su importancia en la econom铆a de la isla.Tiempos de excepci贸n globalEl turismo fue uno de los sectores m谩s golpeados por la pandemia que inici贸 en el 2020: cierres de vuelos, fronteras, cuarentenas, aislamientos. Durante muchos meses, o m谩s de un a帽o, result贸 dif铆cil viajar por cualquier motivo; muchos dejaron de lado los planes de visitar otros pa铆ses debido a lo incierto de los movimientos, as铆 como la posibilidad de no poder regresar debido a un cierre repentino de fronteras.Cuba no escap贸 a esa situaci贸n. "De marzo del 2020 a junio del 2020, espec铆ficamente en el balneario de Varadero, fueron los meses de nula actividad tur铆stica", cuenta P茅rez Marrero.Ese momento fue aprovechado, explica, "para el crecimiento inversionista, para el establecimiento de protocolos biosanitarios que garantizaran bioseguridad para cuando recomenzara la actividad tur铆stica". Las inversiones fueron tanto a los hoteles como a "la red extra hotelera, en un bulevar con m谩s de 62 servicios, nuevos restaurantes, bares, servicios".El turismo comenz贸 a reabrir en junio del 2020, aunque marcado por la incertidumbre de la pandemia y los rebrotes, como el ocurrido a inicios y mediados del 2021 en la isla. Los pa铆ses de procedencia del turismo fueron modific谩ndose en funci贸n de esos cambios, con una predominancia del turismo ruso y canadiense en segundo lugar, a mediados y fines del 2021, .Sin embargo, "teniendo en cuenta el conflicto internacional que se est谩 viviendo, los vuelos comerciales desde Rusia fueron suspendidos temporalmente", cuenta P茅rez Marrero, quien remarca que el 60% de los vuelos de turistas recibidos en Varadero en meses recientes proven铆an de Rusia.Las dos crisis globales 鈥攑andemia y el conflicto en Ucrania鈥 impactaron en el turismo cubano, uno de los motores centrales de su econom铆a. Este ya ven铆a, a su vez, afectado por las decisiones tomadas por la administraci贸n del presidente estadounidense Donald Trump (2017-2021), quien opt贸 por recrudecer las medidas del bloqueo golpeando sobre los puntos neur谩lgicos de la econom铆a de la isla.Bloqueo al turismo"El bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba es aplicable para todos los sectores y es para que fundamentalmente afecte a la sociedad cubana (鈥) y si estamos diciendo que el turismo es la locomotora del pa铆s porque sus resultados econ贸micos tributan principalmente al bienestar del pueblo, pues el turismo es 谩pice del bloqueo", cuenta P茅rez Marrero.La lista de acciones actuales del bloqueo es grande, como describe P茅rez Marrero: "La limitaci贸n de los vuelos, la penalizaci贸n del d贸lar que en Cuba no se puede utilizar porque son penalizadas todas las operaciones que podamos hacer con bancos en el exterior que tengan una m铆nima acci贸n de EEUU, cualquiera operaci贸n que vaya a hacer Cuba en el exterior con d贸lares es penalizada, hemos tenido que utilizar otras monedas"."Con el tema de los suministros, cualquier proveedor que vaya a concertar negocio con nosotros cuyo producto sea un 10% de componente norteamericano no se puede comercializar en Cuba, lo cual nos afecta para conseguir proveedores para nuestra industria, que realmente necesita bastante aprovisionamiento tanto para la operaci贸n tur铆stica como para las inversiones", explica la especialista del Ministerio de Turismo en la provincia."Adem谩s de eso las limitaciones de alojamiento en los hoteles del Grupo de Administraci贸n Empresarial (GAE) que pertenece al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Los clientes estadounidenses tienen prohibido el alojamiento en la planta hotelera de Gaviota, que es el grupo hotelero del GAE que son hoteles de alto est谩ndar. Son 14 hoteles de Gaviota en Varadero".Sabotajes virtualesEn los 煤ltimos meses creci贸 un nuevo tipo de sabotaje conjunto al bloqueo, esta vez por redes sociales, plataformas, buscadores. "En noviembre del 2021 comenz贸 un recrudecimiento de los comentarios negativos en las p谩ginas de los hoteles, en Facebook, en Twitter, pero con m谩s fuerza en Google y TripAdvisor, que eso anteriormente no hab铆a sucedido", explica P茅rez Marrero."Se arm贸 una campa帽a como #NoTravelToCuba, donde hoteles en los que puedes poner una puntuaci贸n desde cinco hasta uno, un comentario, pon铆an miles de comentarios de un punto y dec铆a 'no vaya a este hotel que apoya a la dictadura', y hoteles que estaban en cuatro o cinco de puntuaci贸n, lo bajaron a uno y dos".En otro pa铆s podr铆a haberse denunciado con facilidad la campa帽a. Sin embargo, en este caso "Cuba no est谩 registrada en ninguna de las p谩ginas que est谩n en Google porque para podernos registrar tiene que llegarnos un correo que postal que diga 'soy propietario aqu铆' y no llegan esos correos porque estamos bloqueados por Estados Unidos, pues sencillamente no somos propietarios de ninguno de los sitios en Google, no hay administrador que pueda moderar los comentarios".El sabotaje ocurri贸 tambi茅n en p谩ginas como HollidayCheck o Trivago, cuenta P茅rez Marrero, con la ocasional imposibilidad de realizar reservas online. Ante esta situaci贸n comenz贸 una estrategia para revertir esa campa帽a, llevada adelante por el Ministerio de Turismo, clientes que "dieron fe realmente de por qu茅 escog铆an nuestro destino", as铆 como las cadenas extranjeras que trabajan en la isla.Esos boicots buscaron y buscan golpear uno de los sectores claves de la econom铆a cubana, que se encuentra en un momento de fragilidad debido a la conjunci贸n de diferentes variables. P茅rez Marrero, sin embargo, se muestra optimista respecto a c贸mo podr谩n ir resolviendo los diferentes problemas que se presenten, en el marco de un bloqueo que lleva varias d茅cadas.

