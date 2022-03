https://mundo.sputniknews.com/20220323/tu-cabello-necesita-terapia-te-explicamos-como-identificarlo-1123493730.html

¿Tu cabello necesita terapia? Te explicamos cómo identificarlo

¿Tu cabello necesita terapia? Te explicamos cómo identificarlo

La tricoterapia se encarga de abordar diferentes patologías que afectan el cuero cabelludo. Una experta cuenta cómo se aplica esta técnica.

¿Tu cabello necesita terapia?, te explicamos cómo identificarlo La tricoterapia se encarga de abordar diferentes patologías que afectan el cuero cabelludo. Una experta cuenta cómo se aplica esta técnica.

La tricoterapia es una disciplina poco conocida en América Latina. Ha logrado resultados asombrosos para muchas personas que habían perdido la esperanza ante problemas en su cabello.Es un tratamiento integral que aborda a la persona como un todo, para poder detectar qué ocurre con el cuero cabelludo. Para saber detalles y entender los factores pueden afectar el crecimiento del cabello, dialogamos con la uruguaya Fernanda Sofía Tarallo, especialista en tricoterapia y responsable del Centro EVE."La tricoterapia viene de una necesidad de que la gente sea escuchada cuando tiene afecciones o dificultades con el cuero cabelludo y el cabello. (...) Desarrolla el enfoque general de la unidad del ser humano que hace la consulta", dijo la entrevistada.El proceso de abordaje comienza con una consulta diagnóstica para conocer el estado y situación de quien consulta, explicó la especialista."En esa cita diagnóstica se ve lo que tiene en el cuero cabelludo y el objetivo de la persona, porque a veces es verse mejor y a veces es sentirse mejor. Nos enfocamos en lo que es: si la piel está sana, el cabello está feliz", agregó SofíaSe trabaja mayoritariamente con ingredientes naturales también para sanar el cuero cabelludo. Algunos de los tratamientos son la "dermopurificación" y la "germinación", indicó la experta."A veces no hay que ponerse cosas en el cuero cabelludo, como más productos. A veces hay que sacar para curar", sostuvo la entrevistada.Sofía incursionó en la tricología por una inquietud personal. Ella tenía los mismos problemas que recibe hoy de sus pacientes: pérdida de cabello, falta de soluciones y tristeza por no encontrar un lugar donde entiendan y le den respuesta a lo que le ocurría.Por eso comenzó a estudiar, se formó en el área de la tricología y hoy tiene su consultorio. Allí trabaja con otras mujeres "recuperadas capilares", quienes pasaron por situaciones similares años atrás y hoy pueden comprender la problemática de los pacientes que llegan a la clínica.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

