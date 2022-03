https://mundo.sputniknews.com/20220323/rusia-enfrenta-el-mayor-golpe-asestado-contra-su-economia-desde-1992-1123467923.html

Alemania afirma que no tomó la decisión de imponer de facto un embargo al petróleo de Rusia

BERLÍN (Sputnik) — El Gobierno de Alemania no tomó la decisión de imponer de facto un embargo al petróleo ruso, declaró un portavoz del Ministerio de Economía... 23.03.2022, Sputnik Mundo

Más temprano este 23 de marzo, desde TotalEnergies anunciaron que los contratos para la compra del petróleo ruso y productos derivados no se prolongarán y que las compras en vigor deben concluir en lo que resta de año.TotalEnergies posee contratos de futuros para la compra del petróleo ruso y derivados, el plazo de vigencia de esos contratos vence el 31 de diciembre de 2022.Además, la petrolera francesa romperá en lo que resta de 2022 los contratos de compra del combustible diésel ruso. TotalEnergies importará los derivados de petróleo de otros continentes. En particular, comprará el combustible diésel a la refinería Satorp en Arabia Saudí.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.

