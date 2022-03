https://mundo.sputniknews.com/20220323/quien-es-el-ministro-uruguayo-candidato-a-presidir-la-ops-1123444328.html

Quién es el ministro uruguayo candidato a presidir la OPS

El Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo comunicó a las representaciones diplomáticas que forman parte de la OPS, donde se instó la promoción de la candidatura de Salinas, expresó el periódico local El Observador, donde destacan la "larga trayectoria" del ministro "en el área médica, con gran experiencia como directivo de empresas de salud de alta complejidad y dedicación".Desde Cancillería uruguaya no se prevé que el ministro abandone el cargo con anticipación a la elección. El Ministerio de Salud Pública (MSP) prevé una serie de visitas a otros países con el fin de promover la candidatura de Salinas.¿Quién es Daniel Salinas?Daniel Salinas nació el 17 de febrero de 1962 en la ciudad de San José de Mayo —al oeste de la capital, Montevideo—. Es doctor en Medicina, especializado en Neurología, que desde el año 2020 se desempeña como ministro de Salud Pública.Pertenece al partido Cabildo Abierto —derecha, dirigido por el senador Guido Manini Ríos, ex comandante en jefe del Ejército uruguayo—, integrante de la llamada Coalición Multicolor, alianza político-electoral que integra el oficialismo en Uruguay.El vínculo de Salinas al ámbito castrense se debe a que durante su carrera profesional fue médico del Hospital Militar, a pesar de ser hijo de un dirigente gremial de profesores que tuvo inconvenientes durante la dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985).Salinas fue cuestionado por haberse formado en el ámbito de la neurología de la mano del psiquiatra Martín Gutiérrez, acusado de apremios ilegítimos y sesiones de tortura en el penal de Libertad durante la dictadura, quien a su vez es familiar directo de su esposa. Además, Salinas y Gutiérrez trabajaron juntos en una clínica de electrodiagnóstico médico.Salinas, de crítico de la OPS a candidatoEl ministro Salinas fue uno de los más acérrimos críticos sobre el rol de la OPS durante la pandemia por COVID-19, en particular sobre el mecanismo COVAX de distribución de vacunas a nivel regional. En abril de 2021, expresó "desazón y disgusto" con el organismo, "por no estar a la altura" de las circunstancias en términos del combate a la pandemia.Salinas busca sustituir a Carissa Faustina Etienne, con dos periodos consecutivos al mando de la OPS, una organización presente en 51 países, en coordinación con 27 oficinas regionales y tres centros especializados, desde su sede en Washington.Según El Observador, México, Panamá y Brasil también pretenden posicionar a un connacional en el máximo cargo de la OPS. En el caso de Brasil, se trataría del actual subdirector del organismo, Jarbas Barbosa.Los Estados miembros de la organización elegirán mediante mayoría simple al nuevo director, en elecciones a disputarse en septiembre durante la trigésima conferencia sanitaria. El cierre de presentación de candidaturas está previsto el 1° de mayo.

