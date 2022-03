https://mundo.sputniknews.com/20220323/que-medidas-buscan-los-gobiernos-para-frenar-el-impacto-del-precio-de-los-cereales--1123495905.html

Qué medidas buscan los gobiernos para frenar el impacto del precio de los cereales

Qué medidas buscan los gobiernos para frenar el impacto del precio de los cereales

El ingeniero Miguel Ponce, director del Centro para el Comercio Exterior del Siglo XXI, dialogó con 'Contante y Sonante' sobre el impacto del conflicto en Ucrania en el precio de los commodities en América Latina

2022-03-23T22:15+0000

2022-03-23T22:15+0000

2022-03-23T22:15+0000

contante y sonante

trigo

soja

argentina

rusia

ucrania

operación militar especial de rusia en ucrania

consecuencias

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1123496612_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_370c71f624a287eb361963e0521ce387.jpg

Qué medidas buscan los gobiernos para frenar el impacto del precio de los cereales Qué medidas buscan los gobiernos para frenar el impacto del precio de los cereales

El conflicto entre Rusia y Ucrania provoca un impacto importante en el precio de los bienes básicos e insumos de producción. Esto a su vez repercute de manera directa en los precios por ejemplo de los alimentos.En América Latina, la inflación no es un problema nuevo. De hecho, antes incluso de la pandemia, varios países experimentaron problemas en ese sentido. Pero la actual coyuntura internacional agravó la situación.En este marco, varios países han comenzado a tomar medidas para intentar revertir esta tendencia al alza en los precios, donde los cereales han sido de los productos más afectados. La razón es que tanto Rusia como Ucrania son grandes exportadores de estos alimentos hacia el mundo.El Gobierno de Argentina tomó medidas para tratar de frenar este incremento. Aumentó la retención de exportaciones a la soja y las harinas, creando el Fondo de Estabilización del Trigo.Entrevistado en Contante y Sonante, el ingeniero Miguel Ponce, director del Centro para el Comercio Exterior del Siglo XXI, puso el acento en lo que denominó "la gran confusión" de varios analistas que celebraron como "buena noticia" para la exportación de commodities desde el Río de la Plata el inicio del conflicto en Europa del Este."El problema es que se olvidaron de que Rusia y Ucrania son dos grandes exportadores de los productos que compiten con los nuestros", sostuvo el experto.De acuerdo con Ponce, en líneas generales, "a los que les conviene todo esto es a los productores y exportadores. El tema es qué hacen los gobiernos para tratar de evitar que ese traslado de precios a los productos cotidianos no se termine colocando a niveles inalcanzables".En Argentina, a criterio del analista, "hay una matriz de costos distorsionada por la carga impositiva y por la intermediación."La incidencia del precio del trigo en el pan es de 12,9%, el molino incide 5,2%, las panaderías o cadena comercial casi un 60,5% y de impuestos hay casi 22%. Por lo que los costos son el 67%, 21,5% de impuestos y de ganancia sólo el 11,5%", explicó a modo de ejemplo.“Esto hay que mirarlo con atención. El gran problema aquí más que el tipo de medidas que se tomen es tratar de resolver la problemática de la inflación", opinó.Consultado sobre cuál efectivas son medidas como las de aumentar la retención de exportaciones a la soja y las harinas y crear el Fondo de Estabilización del Trigo, el analista respondió que "es momento de entender que no se puede persistir en el error de creer que solucionamos la macroeconomía operando simplemente sobre la microeconomía".Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

argentina

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

trigo, soja, argentina, rusia, ucrania, operación militar especial de rusia en ucrania, consecuencias, аудио