La vicepresidenta colombiana afirma que Colombia rechazaría presencia de Rusia en la región

La vicepresidenta colombiana afirma que Colombia rechazaría presencia de Rusia en la región

BOGOTÁ (Sputnik) — La vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, afirmó en entrevista con el medio local 'El Colombiano' que su país... 23.03.2022, Sputnik Mundo

La diplomática hizo referencia al apoyo militar y la instalación de radares de la nación euroasiática en Caracas: "Como se lo dijimos el ministro de Defensa, Diego Molano, y yo, al embajador ruso [Nikolái Tavdumadze], nosotros estamos muy atentos a que el Gobierno de Rusia sepa que debe tener todo el control sobre el equipo militar que le ha vendido a las fuerzas militares venezolanas".Ramírez recordó que, en la reunión con el embajador, ella misma evocó la norma del último beneficiario."Esto es lo que se utiliza en toda venta internacional de armamento, y es que los proveedores de armamento tienen que tener el compromiso del comprador de que nunca va a facilitar ese armamento a terceras partes que puedan hacer un eventual uso bélico de ese armamento. Ese es un armamento que en teoría está para la defensa de Venezuela, y es de propiedad de las fuerzas militares de Venezuela, por lo que cualquier uso de ese armamento por parte de grupos terroristas en Colombia, por parte del narcotráfico, sería otra violación a los principios del derecho internacional", afirmó.No obstante, la vicepresidenta colombiana admitió: "nosotros no podemos estar totalmente tranquilos, por eso estamos en permanente observación con la inteligencia colombiana. Nuestras tropas siempre están en completa observación de qué está pasando en la frontera".En cuanto al conflicto con Caracas, Ramírez aseguró que "Colombia jamás buscaría una confrontación con un vecino" y que el Gobierno que representa sigue y seguirá reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino "hasta que no haya un cambio de Gobierno en Venezuela".Según Ramírez, "el desarrollo militar de Colombia, y todo lo que es su doctrina militar, ha estado enfocado en el conflicto interno, que ha sido entre grupos terroristas involucrados con el narcotráfico que han tratado de socavar la democracia colombiana. Pero Colombia, repito, nunca ha sido un país que este mirando más allá de las fronteras para tener algún tipo de confrontación militar".Relación con EEUULa vicepresidenta también resaltó la relación que, en la actualidad, mantienen EEUU y Colombia y recordó que ella misma ha tenido más de cinco reuniones con el secretario de Estado (canciller), Antony Blinken, además de las que celebraron los mandatarios de ambos países."Primero especulaban y decían que el presidente [Joe] Biden no quería reunirse con el presidente [Iván] Duque, que se había enfriado la relación, y todo eso no es más que desinformación, mucha ignorancia a veces, porque si hay un país con el que ha mantenido una comunicación permanente la administración [Joe] Biden ha sido Colombia".Consultada sobre la figura de aliado externo de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) en la que ahora está Colombia, Ramírez respondió que "eso existía desde antes, cerca de 20 países tienen esa categoría".Tal condición de aliado estratégico, en palabras de la vicepresidenta, sugiere que Colombia puede albergar equipamiento militar ajeno.

