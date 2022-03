https://mundo.sputniknews.com/20220323/kadirov-se-dirige-a-zelenski-no-te-dejes-inyectar-con-ideas-poco-prometedoras-usa-tu-cabeza-1123465625.html

Kadírov se dirige a Zelenski: "No te dejes inyectar con ideas poco prometedoras: usa tu cabeza"

Kadírov se dirige a Zelenski: "No te dejes inyectar con ideas poco prometedoras: usa tu cabeza"

El jefe de la República rusa de Chechenia, Ramzán Kadírov, llamó al presidente ucraniano Volodímir Zelenski a volver la cara hacia Rusia para pasar a la... 23.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-23T12:41+0000

2022-03-23T12:41+0000

2022-03-23T12:41+0000

internacional

ucrania

ramzán kadírov

volodímir zelenski

operación militar especial de rusia en ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1123464930_0:0:2401:1352_1920x0_80_0_0_34a27b60022e13cad665af26fdcca190.jpg

"Está claro que toda esta situación es completamente incomprensible para tí, así que acepta todas las propuestas del presidente de Rusia, V. V. Putin, reuniéndote con él, y finalmente resuelve este problema de manera pacífica. Las condiciones de Vladímir Vladímirovich son mutuamente beneficiosas y productivas. Ten en cuenta que nuestro líder siempre apoya a los países que se han convertido en víctimas de las políticas sucias de Occidente y los convierte en aliados estratégicos. Apoyará a Ucrania también", destacó."Si no quieres pasar a la historia como un presidente que, debido a su debilidad de carácter y miopía, no pudo hacer frente a la amenaza interna y los instigadores externos, los problemas del país y la ideología occidental ajena, entonces tienes que fusilar a esos asesores como traidores. A un comandante en jefe no le conviene esconderse primero en refugios a cientos de kilómetros de distancia de las hostilidades y luego abandonar vergonzosamente a su país y a su pueblo. En Europa no es una vergüenza perder el coraje. Y en la vida real, un hombre debe seguir siendo un hombre, hasta el final", continuó."Si estás preocupado por tu vida, estoy dispuesto a recurrir a Vladímir Vladímirovich para ofrecerte asilo en la República de Chechenia. No tengas miedo, te salvaremos la cara. Y lo más importante, ¡NADIE TE ENCONTRARÁ!", concluyó.

https://mundo.sputniknews.com/20220323/denuncian-la-captura-de-un-voluntario-espanol-en-ucrania-sin-mencionar-que-colabora-con-los-nazis-1123463873.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucrania, ramzán kadírov, volodímir zelenski, operación militar especial de rusia en ucrania