El partido oficialista colombiano insistirá en recuento de votos de elecciones recientes

BOGOTÁ (Sputnik) — La presidenta del partido oficialista colombiano Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, anunció que insistirán en el reclamo de recuento... 23.03.2022, Sputnik Mundo

américa latina

colombia

votación

consejo nacional electoral (cne) de colombia

elecciones

"Nosotros hicimos tres peticiones: el reconteo total porque no vemos como puede uno responderle a tantas personas que están evidenciando lo que hemos visto: hay enmendanduras y tachaduras", entre otras cosas, aseguró Martínez a periodistas al término de la reunión de la Comisión Nacional Electoral de Garantías.Según la dirigente del partido oficialista, durante el escrutinio no se han resuelto las reclamaciones que se presentaron en los municipios y departamentos.Más temprano el 22 de marzo, Vega Rocha, anunció que finalmente no pedirá al Consejo Nacional Electoral (CNE) un nuevo recuento de votos, de las pasadas elecciones del 13 de marzo, en las cuales se denunció fraude."No voy a presentar la solicitud de recuento de votos, por parte de la Registraduría no lo haremos, aunque todavía pueden hacerlo las organizaciones políticas", aseguró el funcionario tras la reunión de la Comisión Nacional de Garantías Electorales.El registrador había dicho el 21 de marzo que solicitaría un reconteo total de los votos al Senado para dar "transparencia al proceso electoral".El domingo 13 de marzo los colombianos votaron para escoger a los congresistas para el próximo cuatrienio, así como los candidatos oficiales de las principales coaliciones políticas: derecha (Federico Gutiérrez), izquierda (Gustavo Petro) y centro (Sergio Fajardo).El 18 de marzo, la Registraduría de Colombia confirmó que el movimiento de izquierda Pacto Histórico fue el más votado en las elecciones legislativas, al alcanzar 97% del escrutinio oficial.Según un boletín de prensa de la entidad, la colectividad del candidato presidencial Gustavo Petro alcanzó casi 2.700.000 votos en el Senado, seguido por el Partido Conservador (2.200.000) y el Partido Liberal (al menos 2.078.000).

colombia

2022

Noticias

es_ES

