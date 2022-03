https://mundo.sputniknews.com/20220323/el-ine-le-da-tres-horas-a-amlo-para-bajar-su-mananera-desde-santa-lucia--1123500172.html

El INE le da tres horas a AMLO para bajar su mañanera desde Santa Lucía

El árbitro electoral recordó que la divulgación de logros de gobierno es indebida durante el proceso de revocación de mandato, cuya consulta será llevada a cabo el domingo 10 de abril, y aseveró que el decreto aprobado en el Senado para acotar el concepto de propaganda gubernamental no aplica para un proceso ya iniciado como el de esta consulta.Así, el INE ordenó al Gobierno de México retirar el material divulgativo de esta obra, una de las construcciones prioritarias de la actual administración, para evitar que su promoción influya en la decisión ciudadana a expresarse en las urnas durante la revocación de mandato.Además del presidente, el órgano electoral señaló como responsables de divulgación de logros gubernamentales al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Luis Cresencio Sandoval, y los mandatarios de la Ciudad de México y el Estado de México, Claudia Sheinbaum y Alfredo Del Mazo, entre otros funcionarios.Este episodio se suma a diversos choques que han tenido el INE y el ejecutivo federal. Por un lado, López Obrador acusa al órgano electoral de no ser objetivo, tener una orientación política cercana a la oposición y obstaculizar el proceso de revocación de mandato.El presidente ha aseverado que el INE oculta la ubicación de las casillas, además de que no ha promovido el ejercicio de participación ciudadana con la tenacidad suficiente.En tanto, el INE ha emitido varias veces instrucciones al mandatario y a otros funcionarios para que eviten promover la revocación de mandato de manera irregular, además de asegurar que ha hecho suficientes labores de promoción de la consulta, en la que la ciudadanía decidirá si López Obrador debe terminar su cargo de manera anticipada.Además de emitir su instrucción a la presidencia de la república en torno al AIFA, el INE emitió medidas cautelares contra el presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, aunque negó proceder contra la asociación civil "Que siga la democracia", donde simpatizantes del actual gobierno llaman a la participación en la consulta del 10 de abril.

