https://mundo.sputniknews.com/20220323/el-imperio-de-la-mentira-intoxica-con-sus-productos-mediaticos-a-latinoamerica-1123482590.html

El 'Imperio de la Mentira' intoxica con sus "productos mediáticos" a Latinoamérica

El 'Imperio de la Mentira' intoxica con sus "productos mediáticos" a Latinoamérica

El conflicto de Ucrania ha vuelto a evidenciar el dominio de EEUU sobre el espacio mediático de Latinoamérica, donde la prensa, sobre todo los grandes... 23.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-23T17:58+0000

2022-03-23T17:58+0000

2022-03-23T17:58+0000

qué pasa

eeuu

medios de comunicación

iberoamérica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1123482662_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_70d8debe5ea8dc70d513fddc97adb719.jpg

El 'Imperio de la Mentira' intoxica con sus "productos mediáticos" a Latinoamérica El 'Imperio de la Mentira' intoxica con sus "productos mediáticos" a Latinoamérica

Tapia, también miembro del Observatorio del Sur Global, constató que la narrativa de los grandes medios latinoamericanos no es "neutral", "no van a los hechos", sino que es "clara" su "identificación con la agenda de intereses del Gobierno estadounidense".Para el analista argentino, la presente situación mediática ha vuelto a poner de relieve el poderío del "Imperio de la Mentira" –tal y como calificó a EEUU y sus aliados el presidente ruso, Vladímir Putin–, lo cual sin embargo, no es motivo para resignarse, donde es "importante mantener un discurso alternativo" que haga conocer "los puntos o los hechos desde el punto de vista de la otra parte"."No se puede tener el mismo poder de fuego que tienen ellos mediáticamente, pero lo importante es mantener activos canales alternativos que den el punto de vista de las otras partes para que aquel que quiera acceder a esa información pueda hacerlo y no esté obligado a consumir los productos mediáticos del Imperio", subrayó Tapia.

eeuu

iberoamérica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

eeuu, medios de comunicación, iberoamérica, аудио