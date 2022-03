El expresidente peruano Kuczynski afirma que el indulto que liberó a Fujimori fue legal

"No hubo ninguna concertación [política para el indulto], si uno mira las noticias de la campaña electoral, yo ya había dicho que me parecía que, por motivos humanitarios, el señor Fujimori y otros reclusos debían poder cumplir su sentencia en su casa, pero como no había en ese momento una legislación para hacerlo, a principios del 2017 empecé a investigar la chance de indulto humanitario", dijo Kuczynski durante una audiencia judicial.