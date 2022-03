https://mundo.sputniknews.com/20220323/el-embajador-ruso-ante-onu-pide-a-ucrania-no-utilizar-civiles-como-escudos-humanos-1123499155.html

El embajador ruso ante ONU pide a Ucrania no utilizar civiles como escudos humanos

ONU (Sputnik) — Rusia advirtió sobre el uso de civiles como escudos humanos en Ucrania después de que el Consejo de Seguridad de la Organización de las... 23.03.2022, Sputnik Mundo

El embajador también dijo que Rusia pide a Ucrania que no ataque ningún objeto de infraestructura crítica ni coloque equipos militares pesados en zonas residenciales y densamente pobladas para garantizar la protección del personal humanitario y médico, de los heridos y enfermos, y de los civiles, así como para garantizar un trato humano a los detenidos.Además, Nebenzia dijo que Rusia insta a todas las partes a que no politicen la crisis humanitaria en Ucrania.El 24 de febrero pasado, Moscú lanzó una operación militar especial en Ucrania con los objetivos de desmilitarizar el país, neutralizar los batallones nacionalistas, asegurar que ese país siga siendo una nación neutral y que Crimea sea reconocida como una parte de Rusia que no puede ser arrebatada.Rusia también busca que Ucrania también reconozca que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk son estados independientes.Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.Según la base de datos Castellum.AI, Rusia es ahora el país más sancionado del mundo, por delante de Irán, Siria y Corea del Norte, con más de 7.100 medidas restrictivas impuestas contra el país desde 2014, la mayoría de las cuales se produjeron después del inicio de la operación militar en Ucrania.El Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Sin embargo, la cartera también dijo más tarde que las tropas ucranianas están empleando tácticas terroristas, incluyendo el uso de civiles como escudos humanos y la colocación de sistemas de armas en zonas civiles.Del 24 de febrero al 21 de marzo, las hostilidades en Ucrania causaron la muerte de al menos 925 civiles y dejaron heridos a otros 1.496, pero el balance real es mucho más alto, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).La mayoría de estas víctimas civiles, entre las que hay 75 niños muertos y 99 heridos, son resultado de ataques aéreos y de artillería.Además, alrededor de 3,5 millones de ucranianos buscaron refugio en los países vecinos, a lo que se suman unos 6,5 millones de desplazados dentro de Ucrania, según la ONU.

