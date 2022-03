https://mundo.sputniknews.com/20220323/el-candidato-ruso-a-la-presidencia-de-la-uit-sera-dificil-presentar-mi-programa-1123483876.html

El candidato ruso a la presidencia de la UIT: "Será difícil presentar mi programa"

El candidato ruso para el cargo de secretario general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Rashid Ismaílov, declaró que sería problemático... 23.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-23T18:13+0000

2022-03-23T18:13+0000

2022-03-23T18:15+0000

internacional

comunicación

Ismaílov agrega que las sanciones y restricciones impuestas a Rusia obstaculizan la presentación de su programa: en particular, no tiene la oportunidad de viajar a los países de Europa. Sus oportunidades financieras también son limitadas debido a la prohibición de las tarjetas Visa y Mastercard emitidas en Rusia y las sanciones contra los bancos rusos. También podría tener problemas para obtener un visado.Al mismo tiempo, siente mucho respeto por su competidora directa para el puesto, la estadounidense Doreen Bogdan-Martin. Según Ismaílov, es una profesional que tiene altos estándares morales y por el momento tiene más ventajas, pero esto no significa que las elecciones no sean justas.Las elecciones se llevarán a cabo en septiembre en Bucarest (Rumanía). En su programa electoral, titulado Cinco pasos para la humanización de la tecnología de la información, Ismaílov propone que la UIT desarrolle estándares comunes para el 'internet de las cosas' para restaurar la confianza en las tecnologías digitales, garantizar que todos los habitantes del planeta tengan acceso a internet de banda ancha para 2030 y utilizar el potencial de la organización para desarrollar soluciones eficaces en el ámbito de la seguridad informática en el uso de las telecomunicaciones y la tecnología de la información.Ismaílov se muestra convencido de que es necesario usar la informatización para prevenir y combatir las consecuencias de las pandemias y crear reglas internacionales unificadas para el funcionamiento de los vehículos no tripulados, los sistemas autónomos físicos y virtuales con elementos de inteligencia artificial tanto a nivel de reglamentos técnicos como al de códigos étnicos. También es necesario crear recomendaciones que contribuyan a actualizar las legislaciones nacionales y a desarrollar códigos internacionales en este ámbito.En lo que respecta a los datos personales, Ismaílov propone ampliar el uso de datos anónimos. Esto podría mejorar el equilibrio entre la seguridad y la protección de la privacidad. El candidato también propone garantizar los derechos universales y universalmente reconocidos de los usuarios a su identidad digital, reconocida por todos los países del mundo.La Unión Internacional de Telecomunicaciones es la agencia de la ONU que se especializa en telecomunicaciones. En particular, supervisa la distribución de frecuencias de radio, las órbitas de los satélites y la capacidad de numeración en todo el mundo. También aprueba los estándares de las redes de comunicación, incluida la 5G.El nuevo secretario general asumirá el cargo a partir de enero de 2023 por un período de tres años. Un representante de EEUU ya encabezó la UIT, mientras que Rusia nunca ha estado al frente de esta organización internacional, aunque fue una de sus fundadores.

