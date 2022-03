https://mundo.sputniknews.com/20220323/como-afectan-las-fake-news-en-las-elecciones-latinoamericanas-1123458561.html

¿Cómo afectan las Fake News en las elecciones latinoamericanas?

¿Cómo afectan las Fake News en las elecciones latinoamericanas?

En tiempos de una mayor cantidad de desinformación en el marco de los procesos electorales en América Latina, la socióloga y periodista Olivia Sohr dialogó con... 23.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-23T10:19+0000

2022-03-23T10:19+0000

2022-03-23T10:19+0000

gps internacional

elecciones

noticias falsas

china

rusia

alianza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1123458858_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_e07d88cfd88cbe01788891e629ec23b1.jpg

¿Cómo afectan las Fake News en las elecciones latinoamericanas? ¿Cómo afectan las Fake News en las elecciones latinoamericanas?

Con respecto a la significación de la propuesta Electoral Check, "se busca contrarrestar la desinformación electoral, ya que en momentos de elecciones, hay muchas desinformaciones que circulan sobre distintos temas vinculados a la elección", indicó Sohr. Si bien la desinformación depende del contexto local y cambia según el momento, "hemos visto que muchas de esas desinformaciones son parecidas en los distintos países", añadió la socióloga y periodista.Otras de los tipos de Fake News que se visualizan son las que buscan confundir a los electores, "como decirles que pueden ir a votar en un día que no pueden o que hay un cierto método de votación que van a poder usar cuando no es el caso", sostuvo. Ello puede interferir en el derecho a participar en el proceso electoral.Electoral Check como herramienta para desmentir la información falsaSobre ello, este es un problema que no va a desaparecer, ya que sigue circulando mucha desinformación, "por lo que es importante contrarrestarla, para que quienes se la cruzan tengan herramientas para poder desmentirla", sostuvo. Ello es significativo "para que la gente no termine tomando sus decisiones basadas en contenidos falsos, sino en evidencia real", remarcó. En este marco, "Electoral Check son recursos que se muestran en distintos formatos, tanto para docentes, periodistas y autoridades", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador argentino Sebastián Schulz, con quien dialogamos sobre la política exterior china en tiempos de tensiones con Occidente.China y Rusia avanzan hacia una alianza de carácter estratégicoEl ministro de Exteriores de China, Wang Yi, afirmó que su país está "en el lado correcto de la historia" en medio de la crisis de Ucrania. En este marco, "la alianza entre China y Rusia es de carácter estratégico", sostuvo Schulz. Sobre ello, "el cuatro de febrero ambos países han manifestado la intención de fortalecer la multipolaridad y avanzar hacia la construcción de un sistema multilateral sustentado en el diálogo y la coexistencia entre civilizaciones", añadió el investigador argentino.Al respecto, "esto no es algo específico de China, ya que hay un esquema multipolar que está cimentando la economía rusa, que también incluye a actores como India y Arabia Saudita", sostuvo. Con respecto a la postura china en el conflicto, "el gigante asiático se está erigiendo como gran mediador entre las partes, a los efectos de quitar las tensiones respondiendo a las amenazas de EEUU", concluyó Schulz.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre las implicaciones de los procesos de la globalización en la política internacional contemporánea.Acuerdo migratorio entre EEUU y Costa RicaEn radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador costarricense Carlos Murillo, con quien dialogamos sobre el acuerdo migratorio entre EEUU y Costa Rica así como de las perspectivas políticas con respecto a las elecciones que tendrán lugar el próximo tres de abril en el país centroamericano.

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

elecciones, noticias falsas, china, rusia, alianza, аудио