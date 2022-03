https://mundo.sputniknews.com/20220323/ataque-terrorista-en-israel-diferente-de-los-normales-1123484980.html

Ataque terrorista en Israel diferente de los "normales"

Ataque terrorista en Israel diferente de los "normales"

TEL AVIV (Sputnik) — El beduino israelí con lazos con el Estado Islámico (EI, proscrito en Rusia y otros países) que mató el martes a cuatro civiles en el sur... 23.03.2022

"Criminales como el acusado son una bomba de relojería y es imposible saber cuándo comienza la cuenta atrás", dijo la Fiscalía de Mohammad Ghaleb Abu Qian en 2015, antes de condenarle por pertenencia a un grupo armado, según el informativo de este 23 de marzo del canal 12."Israel es un país plagado por el terrorismo y el daño a la seguridad es mucho más grave cuando está causado por ciudadanos israelíes", agregó.Y es que la mayoría de los ataques en Israel son llevados a cabo por palestinos, no árabes israelíes como Abu Qian.Lo inusual y más preocupanteEn los recientes ataques con cuchillo en Jerusalén y Cisjordania los atacantes eran palestinos de Jerusalén oriental, con residencia israelí permanente, la diferencia con este último atacante, Abu Qian, de 34 años, residente en el pueblo beduino de Hura, en el desierto del Néguev.Abu Qian era maestro de escuela cuando fue arrestado, en 2015, y admitió haber formado un grupo clandestino cercano al EI que pretendía abandonar Israel con el pretexto de un peregrinaje a la Meca pero con el objetivo real de unirse a los combatientes del califato en Siria.Estuvo en una cárcel israelí durante cuatro años y fue liberado en 2019 porque el juez consideró que su crimen no era grave y que no suponía una amenaza, según el canal 12.Este martes acuchilló hasta la muerte frente a un centro comercial a dos mujeres y un hombre y después arrolló a un cuarto, antes de ser abatido por dos civiles armados, antes de que llegara la Policía.El juez, Yoel Eden, consideró que Abu Qian no había cometido un crimen grave y que no representaba una amenaza real. Citado por el informe, el juez se explicó diciendo: "El acusado expresó arrepentimiento y dijo que sabía que había errado y no repetiría sus acciones", además, no tenía antecedentes penales.Ataques réplicaTras el ataque, capturado por diversas cámaras de seguridad y retransmitido una y otra vez por las televisiones y medios sociales, el escalafón de seguridad expresó preocupación por que hubiera otros que lo replicasen, algo que sucede en estos casos. Y que se produzca una escalada de terror, algo especialmente preocupante, y probable, a pocos días del comienzo de la fiesta musulmana del Ramadán.Las agencias de seguridad están recogiendo información sobre ciudadanos israelíes sospechosos de posible terrorismo, informó el ente público Kan, y los cuerpos de seguridad están tratando el ataque como si fuera del EI, aunque la organización no lo ha reivindicado.Mientras la Policía israelí está en alerta máxima, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha mandado un mensaje al Gobierno israelí de pésame por lo acontecido en el que expresaba que ve con gravedad y dolor el ataque terrorista, informó Kan.El ataque ha sido el más mortal en civiles israelíes desde 2016, cuando dos terroristas abrieron fuego en el centro de ocio y compras Sarona en Tel Aviv, matando a cuatro e hiriendo a 16.Se sigue a una serie de ataques con arma blanca en Jerusalén y Cisjordania por parte de individuos palestinos contra las fuerzas de seguridad en las últimas semanas. Las tropas del Ejército israelí también han matado a varios palestinos durante enfrentamientos violentos en Cisjordania.Si bien Beersheva y las áreas circundantes han visto un aumento de la violencia en los últimos años por parte de la comunidad beduina, no ha habido un ataque terrorista mortal en el área durante muchos años, especialmente uno contra civiles.Los muertos fueron Doris Yahbas, de 49 años, madre de tres hijos, Laura Yitzhak, 43, también madre de tres, el rabino Moshe Kravitzky, padre de cuatro y Menahem Yehezkel, 67.Un conductor de autobús armado se enfrentó al atacante y trató de que dejara su cuchillo, según se ve en las imágenes, pero Abu Qian se abalanzó sobre el conductor quien le disparó al tiempo que también lo hacía otro civil armado.

