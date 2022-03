10 días de huelga de transportistas oprimen a la cadena alimentaria en España

https://mundo.sputniknews.com/20220323/10-dias-de-huelga-de-transportistas-oprimen-a-la-cadena-alimentaria-en-espana-1123482019.html

MOSCÚ (Sputnik) — La huelga indefinida que mantiene desde hace diez días parte del colectivo de transportistas en España obligó a numerosas empresas e... 23.03.2022, Sputnik Mundo

Calvo, Azucarera, Danone, Estrella de Galicia o Heineken... El goteo de compañías que vieron sus procesos de producción y distribución alterados en los últimos días es incesante, y persistirá si los suministros siguen sin llegar a su destino.Ante el agravamiento del paro de camioneros, el sector alimentario exige al Gobierno una "intervención urgente" en un conflicto que sus representantes califican de "problema de Estado" y para el que piden soluciones inmediatas si se quiere evitar un desastre económico.La cadena en apurosLa situación en las carreteras españolas amenaza con enquistarse, ya que los transportistas no ven motivos para levantar el paro, que según los cálculos del Comité Nacional del Transporte por Carretera está teniendo un seguimiento superior al 60%.Piden al Gobierno medidas económicas para amortiguar la subida de precios de los carburantes, que puso por las nubes la gasolina y el gasóleo, lo que provocó que muchos conductores perdieran dinero en sus labores diarias.Mientras, las consecuencias de su paro están afectando de lleno a todo el recorrido de la cadena alimentaria, desde el sector primario, pasando por la industria y el transporte, hasta llegar a la distribución en comercios, supermercados y otras superficies.El sector alimentario teme que la situación sea irremediable y ponga en peligro más de 100.000 puestos de trabajo en todo el país.Sin "medidas económicas coyunturales para abordar esta situación, el país se va a parar", advirtió el presidente del Comité Nacional del Transporte, Carmelo González.La pelota está en el tejado del Gobierno, en su reunión con asociaciones de transportistas prometió ayudas de 500 millones de euros que no terminaron de convencer por su falta de concreción.Presión sobre el GobiernoPese al rechazo de su propuesta, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez sigue dispuesto a alcanzar un pacto con los transportistas para poner fin al paro y evitar efectos más graves como el desabastecimiento.Sánchez explicó que el 24 de marzo habrá una nueva reunión con los representantes de los camioneros y garantizó que el Gobierno no se levantará hasta lograr un acuerdo "sostenible" a nivel económico y "adaptado a las necesidades y urgencias" de un sector tan importante.No será fácil, porque el Ministerio de Transportes sigue negándose a dialogar con la Plataforma de Defensa del Sector Transporte, organización convocante del paro, que consideran minoritaria y vinculan a sectores de la ultraderecha."O intentamos tender puentes y llegar a acuerdos entre todos o la situación va a ser muy complicada", admitió esta semana el ministro de Agricultura, Luis Planas, quien expresó su "preocupación" por una situación que sigue complicándose a medida que, lejos de agotarse, las reivindicaciones de los transportistas toman las calles con cada vez más fuerza.

