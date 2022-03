https://mundo.sputniknews.com/20220322/vicecanciller-griego-la-ue-debe-prepararse-para-la-escasez-de-cereales-1123419498.html

Vicecanciller griego: la UE debe prepararse para la escasez de cereales

ATENAS (Sputnik) — Grecia y la Unión Europea (UE) deben ir preparándose para la escasez de cereales en el mercado, declaró el viceministro de Exteriores griego... 22.03.2022, Sputnik Mundo

Comentó que las primeras conversaciones sobre una posible crisis alimentaria en Europa se celebrarán esta mañana en Bruselas y señaló que las respuestas a los grandes retos deben ser europeas y no nacionales.En las últimas semanas en Europa crecen los precios de los cereales, pero los productores no se apresuran a venderlos.El vicecanciller griego también hablo de la "invasión" rusa a Ucrania y dijo que ese será otro tema para debatir en la reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE."Este martes [22 de marzo], en el ámbito de los preparativos para el Consejo Europeo, trataremos sobre Ucrania, la reacción de Europa a la invasión rusa, la ayuda humanitaria a Ucrania y las sanciones adicionales contra Rusia", relató Varvitsiotis.Otro gran problema para Europa, indicó, es el crecimiento de los precios de los recursos energéticos.El líder ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.

