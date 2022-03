https://mundo.sputniknews.com/20220322/transportistas-mexicanos-realizan-manifestaciones-para-reclamar-seguridad-en-carreteras-1123428371.html

Transportistas mexicanos realizan manifestaciones para reclamar seguridad en carreteras

Transportistas mexicanos realizan manifestaciones para reclamar seguridad en carreteras

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Un gremio de transportistas mexicanos realiza este 22 de marzo manifestaciones con bloqueos parciales de algunos carriles de... 22.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-22T19:51+0000

2022-03-22T19:51+0000

2022-03-22T19:51+0000

américa latina

méxico

transporte

manifestación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1b/1092227301_0:106:1921:1186_1920x0_80_0_0_317c45a094fbdb4688b163e43d9d4fcd.jpg

"Exigimos mayor seguridad y condiciones en las carreteras a nivel nacional, estamos hartos de tantos impuestos del Gobierno federal, mientras la canasta básica sigue aumentando", dice un comunicado de los inconformes.La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac) movilizó a decenas de conductores de tráileres en diversas autopistas que salen de la capital hacia los estados vecinos de Puebla, Querétaro, Hidalgo y Estado de México, que rodean a la megalópolis.Los transportistas bloquean la mitad de los carriles de las autopistas, pero permiten el flujo del tráfico en la otra mitad, acción que congestiona el tránsito, para hacer notar sus descontento.Peticiones de transportistasLa lista de 12 peticiones incluye la exigencia de una reducción de precios del combustible y la reclasificación de las carreteras que determina el costo del peaje.Los transportistas exigen nuevos registros federales para autorizar a los vehículos de carga y turismo de modelos atrasados, que ya se encuentran registrados pero no pueden prestar servicio por falta de las renovaciones.Otra demanda es por nuevas tarifas oficiales para vehículos de transporte, para así poder renovar las unidades, según los manifestantes.Además exigen la "prohibición de los vehículos doblemente articulados causantes de miles de muertes por los accidentes donde a diario participan".Por otro lado, piden al Gobierno que "se detengan los abusos de autoridad y extorsiones por parte de las policías del país"Al tiempo que reclaman un alto a los cobros excesivos de los servicios de grúas que "abusan y violan sus tarifas oficiales".Sobre los costos del peaje en autopistas concesionadas a empresas privadas, señalan que "cobran muy bien, pero no ofrecen servicios, además, están en pésimo estado", entre otras demandas.El gremio amenaza con escalar las protestas su sus exigencias por seguridad en las carreteras no son atendidas, y realizarían una siguiente "movilización en marcha lenta" hacia la Ciudad de México.Medios locales de distintas ciudades estiman que son más de 200 conductores de transportes de carga los que se manifestaron este 21 de marzo.De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial y el tercero en Latinoamérica en muertes por siniestros viales, con 24.000 decesos en promedio al año, más de 65 cada día.

https://mundo.sputniknews.com/20220316/cuanto-realmente-le-cuesta-a-mexico-subsidiar-sus-gasolinas-1123145629.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, transporte, manifestación