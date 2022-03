https://mundo.sputniknews.com/20220322/rusia-insta-a-eeuu-a-detener-la-escalada-en-las-relaciones-bilaterales-e-influir-sobre-kiev-1123403499.html

Rusia insta a EEUU a detener la escalada en las relaciones bilaterales e influir sobre Kiev

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia llama a Estados Unidos a detener la escalada en las relaciones bilaterales e influir sobre Kiev para tener una oportunidad de... 22.03.2022, Sputnik Mundo

"La pregunta sobre qué [EEUU] tiene que hacer para salvar las relaciones es sin duda la correcta. Solo necesita detener su escalada, tanto verbal, como en términos de suministro de armas al régimen de Kiev. Tiene que dejar de amenazar a Rusia. Si al mismo tiempo logra tener alguna influencia positiva sobre Kiev —y no solo dudo de ello, sino que estoy seguro de que esto, desafortunadamente, no sucederá—, entonces, en general, habrá una cierta perspectiva para la normalización de las relaciones", dijo Riabkov.El 24 de febrero, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció una "operación militar especial" en el territorio de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques no van dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Tras el inicio de la operación militar, Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en algunas ciudades, y decretó la movilización general.Numerosos países condenaron la operación militar de Rusia y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales en un intento de presionar a Moscú para que retire sus fuerzas del territorio ucraniano.

