Paleontólogos argentinos hallan primeros reptiles voladores del hemisferio sur

Hace más de 200 millones de años, Sudamérica tuvo reptiles voladores con alas de unos dos metros de extensión. El paleontólogo argentino que trabajó en el histórico hallazgo nos cuenta sobre esta especie desconocida hasta ahora.

2022-03-22T22:10+0000

Hace varios años el departamento de Caucete, provincia argentina de San Juan, se convirtió en una mina de oro para los paleontólogos. Estos han rescatado una gran cantidad de fósiles con valiosa información para la historia de la humanidad.El trabajo está a cargo de investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, quienes hace más de una década trabajan en el lugar.En esta oportunidad, realizaron una publicación en la revista científica británica Papers in Palaeontology. El texto "El amanecer de los reptiles voladores: los primeros pterosaurios triásicos del Hemisferio Sur", aborda el hallazgo de estos vertebrados que desarrollaron el vuelo propulsado.Tales especies habitaban el Hemisferio Norte, pero hasta el momento no había información sobre pterosaurios triásicos en esta zona del mundo.Sobre la importancia de este hallazgo, Big Bang dialogó con Ricardo Martínez, jefe del área de Paleontología del Instituto y Museo de Ciencias Naturales de San Juan, quien encabeza el grupo de científicos.Entre sus características, este "es uno de los pocos grupos que desarrollaron el vuelo propulsado", agregó Martínez. Pero hay dos géneros de pterosaurios hallados por los investigadores."Uno es muy pequeñito, del tamaño de una paloma. Se encontró el fragmento del cráneo y su característica era que tenía una cresta en el hocico. (...) El yelaphomte praderiori gen, que significa especie del aire", relató el paleontólogo argentino.El otro, incluído en la reciente publicación, "es un animal más grande de un 1,2 metros, un cráneo de 40 cms y con dientes muy largos y afilados", indicó el investigador.Sus alas tenían membrana unida a sus dedos y la "envergadura alar era de de 12 metros de la punta de un ala a la otra". A éste se lo denominó pachagnathus benitoigen, nombre que significa "mandíbula de la tierra".Este grupo "vivió 160 millones de años volando por los cielos de todo el mundo", agregó el paleontólogo que hace más de una década trabaja en el yacimiento descubierto en el sudeste de San Juan."[Allí hay] toda una fauna correspondiente a esa época [del mesozoico], donde hay dinosaurios herbívoros y carnívoros, tortugas, antecesores de los mamíferos y los cocodrilos, todas desconocidas para la ciencia", indicó.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

