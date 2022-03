https://mundo.sputniknews.com/20220322/no-somos-contrabandistas-duenos-de-autos-sin-papeles-exigen-legalizacion-en-bolivia-1123397951.html

"No somos contrabandistas": dueños de autos sin papeles exigen legalización en Bolivia

"No somos contrabandistas": dueños de autos sin papeles exigen legalización en Bolivia

Cada año, miles de vehículos ingresan de manera ilegal por la frontera que comparten Chile y Bolivia. Los propietarios reclaman al Gobierno que promulgue una...

La extensa frontera que comparten los departamentos de Potosí y Oruro con Chile dio lugar a un vasto mercado de lo ilegal. Uno de los objetos de contrabando más preciados son los autos indocumentados —llamados popularmente chutos— que llegan a través de los desiertos del altiplano de noche, sin que los vean las patrullas militares.Lo redituable de este negocio hace que muchos jóvenes se dediquen a internar autos chutos, lo cual provocó también una "cultura chutera", que naturalizó este ejercicio del contrabando. Tan normalizado está, que cientos de propietarios de "autos indocumentados" marcharon por la ciudad de La Paz para exigir al Gobierno de Luis Arce la "regularización" de estos vehículos.Los propietarios de chutos —ellos aseguraron que no son chuteros— pidieron al presidente Arce que legalice 200.000 autos. El líder de los movilizados, Rubén Ferrufino, dijo a Sputnik que en realidad son 500.000 los vehículos que necesitan regularizarse."Organización de propietarios de vehículos indocumentados pedimos regularización", decía la pancarta al frente de la movilización, que había partido al mediodía de la ciudad de El Alto.Dos horas más tarde llegaban al centro de la ciudad. Se dirigieron hacia la plaza Murillo, por donde se ingresa a la Casa Grande del Pueblo, pero un grupo de policías les impidió el paso.Este sector dialoga desde hace tiempo con el Gobierno de Arce, pero sin llegar a un acuerdo.En 2011, durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) se promulgó una ley para nacionalizar los autos indocumentados. Actualmente, varios legisladores rechazan la idea de volver a avalar lo que consideran un delito."No habrá nacionalización de movilidades. Eso para nosotros está claro. Si hay personas que están queriendo presionar, seguramente van a cometer un delito, porque eso de incorporar autos indocumentados no está de acuerdo a las normas", dijo días atrás a la prensa el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura.Propuesta de regularización"El proyecto que hemos presentado es por la regularización de 200.000 unidades vehiculares. Pero sabemos que hay más de 500.000 unidades vehiculares", dijo Ferrufino al finalizar la marcha que lideró.Por la hipotética regularización de los chutos, cada auto debería pagar impuestos, lo cual representaría "una inversión económica para todas las provincias, municipios y el Estado boliviano", dijo el representante de los movilizados.En la marcha de los dueños de autos indocumentados abundaban las banderas bolivianas pero también las wiphalas, emblema de las naciones quechuas y aymaras que viven en los Andes. Las y los marchistas remarcaban que provienen de áreas rurales, donde usan los chutos para sacar sus cultivos de las comunidades hacia las ciudades donde los venden.Pedido campesino"Varias personas campesinas de los nueve departamentos se han movilizado, pidiendo que legalicen estos vehículos que han entrado de manera ilegal. Pero no han entrado en las áreas urbanas, más que todo han ido al área rural", dijo a Sputnik Alejandro Álvarez, representante de los propietarios de autos indocumentados del departamento de Tarija (sur).La gran ventaja para los productores campesinos reside en que un chuto cuesta hasta un cuarto del valor de un auto con papeles. Con 3.000 dólares se puede comprar un lindo auto, cuya llegada al país puede estar vinculada a delitos como, por ejemplo, robo."Ya no queremos ser extorsionados ni ser blanco de la Aduana, o el Diprove [la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos, de la Policía Nacional], o del CEO [el Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando]", comentó el líder tarijeño.Y argumentó: "No somos chuteros, somos gente que se ha comprado su auto en el campo. Nos tildan de chuteros, pero quisiera que vayan al campo, donde no es todo asfaltado, donde hay que cruzar ríos, charcos, quebradas".Y advirtió que "la gente en el campo es la que más necesita vehículo. No pueden arrebatarnos esos autos, porque sería un golpe al campesino, a la gente más humilde"."Chutero yo soy"La cultura chutera se expresa en publicaciones de la red social TikTok, donde los involucrados en el contrabando muestran los aspectos cotidianos de su oficio: abundan el cruce de ríos con el agua por la mitad del vehículo, así como escapes a enfrentamientos con la ley.La romantización de la figura del chutero queda clara en canciones como Chutero yo soy, del cantante de Juliaca (Perú) Simón La Torre, cuya carrera transcurre exitosamente entre grandes fiestas de esta región fronteriza usada por quienes internan los autos."Esos son los verdaderos chuteros. Nosotros no comercializamos, nosotros hemos comprado vehículos de terceras personas que utilizamos en el campo", reiteró el dirigente.La letra de Chutero yo soy resalta valores como la familia y el hogar, que suponen el permiso para la comisión de cualquier tarea, por más turbia que sea: "Seguiré chuteando por ti, mi amor/ Sigo trabajando por nuestro hogar/ Como buen chutero viajando estoy/ Por todos los caminos a riesgo yo voy/ Pase lo que pase sin miedo yo voy".

