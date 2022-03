https://mundo.sputniknews.com/20220322/lo-hice-de-corazon-un-uruguayo-retransmite-a-traves-de-su-radio-los-contenidos-de-sputnik-y-rt-1123421204.html

"Lo hice de corazón": un uruguayo retransmite a través de su radio los contenidos de Sputnik y RT

"Lo hice de corazón": un uruguayo retransmite a través de su radio los contenidos de Sputnik y RT

Indignado por la censura occidental contra los medios internacionales rusos Sputnik y RT, el uruguayo Darío Rodríguez, creador y administrador de la radio... 22.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-22T16:50+0000

2022-03-22T16:50+0000

2022-03-22T16:50+0000

cuestión aparte

rusia

sputnik (medio de comunicación)

rt

bloqueo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1123421355_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_9e9bd33cf5c405d4f998ec7401306b68.jpg

"Lo hice de corazón": un uruguayo retransmite a través de su radio los contenidos de Sputnik y RT "Lo hice de corazón": un uruguayo retransmite a través de su radio los contenidos de Sputnik y RT

"Yo hice esto porque no acepto para nada esta censura que le hicieron a Sputnik y RT, porque la gente tiene que saber la verdad, la gente tiene que escuchar las dos campanas, no puede estar escuchando una sola versión, porque al final no puede definir dónde está la verdad", manifestó Rodríguez.Respecto al programa 'Octavo Mandamiento' de Sputnik, sostuvo que "está muy organizada, muy bien programada, muy bien hecha, dice las cosas como son", lo cual permite contrastar la narrativa de la prensa dominante, en particular, respecto al conflicto de Ucrania.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

rusia, sputnik (medio de comunicación), rt, bloqueo, аудио