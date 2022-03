https://mundo.sputniknews.com/20220322/la-deuda-externa-argentina-desciende-hasta-los-266740-millones-de-dolares-1123437291.html

La deuda externa argentina desciende hasta los 266.740 millones de dólares

BUENOS AIRES (Sputnik) — La deuda externa de Argentina llegó a los 266.740 millones de dólares en el último trimestre de 2021, 2.229 millones menos respecto a...

Esta disminución obedeció a una merma en la deuda del sector sociedades no financieras, hogares y en la deuda registrada del Gobierno por valor de 3.664 millones de dólares, en gran parte por un pago realizado al Fondo Monetario Internacional y otras transacciones financieras.La disminución observada en el saldo se debió principalmente a la caída de 2.200 millones registrada en la deuda del sector Sociedades no financieras, hogares y el sector de las instituciones sin fines de lucro no de mercado que sirven a los hogares.También disminuyó el endeudamiento de las Sociedades captadoras de depósitos en 452 millones de dólares.En contraposición, el Gobierno general, el Banco Central y otras entidades financieras vieron aumentar su pasivo, por 221 millones, 183 millones y 19 millones respectivamente.No obstante, la deuda externa bruta total a valor de mercado llegó a los 222.250 millones de dólares, por lo que se redujo 185 millones de dólares con respecto al trimestre anterior.La cuenta corriente, que abarca el flujo de todos los bienes, servicios y transferencias que tiene un país con el resto del mundo, tuvo un superávit de 373 millones de dólares, al registrar un aumento en la balanza de bienes y servicios por de 2.319 millones de dólares.Este resultado se explica por un mayor saldo comercial en el intercambio de bienes, que aumentó en 2.332 millones de dólares, y que compensó el déficit de 690 millones de dólares que se registró en la balanza servicios.La cuenta financiera, que incluye los préstamos, inversiones o depósitos que recibe un país, reflejó una salida de capitales de 154 millones.Las reservas internacionales, en tanto, disminuyeron en 3.249 millones de dólares respecto al trimestre anterior, debido a transacciones en la balanza de pagos por 3.640 millones de doĺares, que apenas se vio compensada por un aumento de 391 millones de dólares por cambios de paridades entre monedas.Las reservas internacionales del país cerraron el año en 39.662 millones de dólares.

