Hacer deporte en 'topless': el proyecto de ley que busca la 'igualdad' en Córdoba

La iniciativa pretende que las mujeres, tal como lo hacen los hombres, puedan practicar disciplinas deportivas con el torso al descubierto sin ser acusadas de... 22.03.2022, Sputnik Mundo

Patricia Brecher, vecina de la provincia argentina de Córdoba (centro), prevé presentar el proyecto, que busca la igualdad entre hombres y mujeres a la hora de hacer deportes, ante la Legislatura provincial a la brevedad.En entrevistas con medios locales argentinos, la mujer explicó que más allá de la existencia de normativas que prohíben el exhibicionismo —como el artículo 129 del Código Penal que sanciona "actos de exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros"— los hombres suelen obviar las reglamentaciones."El objetivo es que el mismo permiso que hay para el hombre, para la costanera, para los lugares de hacer gimnasia, para andar en montaña, que lo puede hacer con el torso desnudo, la mujer también lo pueda hacer", sostuvo, aclarando que "después se verá si es contraproducente o no, como me han dicho".Lo particular del proyecto desató un debate en torno a la iniciativa, que también recibió cientos de críticas. Brecher confía en que muchas mujeres se adherirán aunque indicó que "cada una es dueña de su cuerpo" y respeta todas las posturas.El reclamo de la vecina abre el debate respecto a la concepción arraigada culturalmente sobre los cuerpos femeninos que recae en una posición erótica y sexista.Sin dudas, pese a lo desconcertante de la propuesta e incluso lo poco práctico —opiniones que algunas mujeres han expresado en medios de comunicación o a través de las redes sociales— la iniciativa da lugar al surgimiento de una discusión que, a la sociedad del país latinoamericano, le resulta un tanto incómoda.La propuesta cordobesa recuerda cuando en 2017 tres mujeres fueron expulsadas de la playa de Necochea —balneario del sur de la provincia de Buenos Aires— por tomar sol con el pecho al descubierto, lo que generó molestias en varios bañistas y provocó la presencia de casi 20 policías obligándolas a retirarse del lugar. La acción fue fuertemente rechazada con el apoyo de varias organizaciones y la presencia de cientos de mujeres que se manifestaron frente al icónico obelisco de la ciudad en un denominado por la prensa,"tetazo" que exigía la libertad de los cuerpos de las mujeres.

