El Pentágono: la operación militar rusa en Ucrania afectará la nueva estrategia en defensa de EEUU

WASHINGTON (Sputnik) — La operación militar especial que está realizando Rusia en Ucrania alterará el contenido de la nueva estrategia en defensa de EEUU, dijo... 22.03.2022

Asimismo, el portavoz añadió que EEUU no ha visto nada en la postura nuclear de Rusia que haga cambiar la postura estratégica de disuasión de Washington."Supervisamos esto [a postura nuclear de Rusia] lo mejor que podemos cada día y no hemos visto nada que nos lleve a concluir que necesitamos cambiar nuestra postura estratégica de disuasión. El Secretario [de Defensa, Lloyd Austin] sigue sintiéndose cómodo y confiado en que nuestra postura de disuasión estratégica está bien configurada para defender no sólo al país, sino también a nuestros aliados y socios", subrayó.Kirby añadió que el Departamento de Defensa considera "peligrosa" la reciente retórica nuclear de Rusia.

