El ministro de Educación de Brasil daba dinero irregularmente a pastores evangélicos

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El ministro de Educación de Brasil, Milton Ribeiro, repartía recursos del ministerio de forma irregular a dos pastores evangélicos... 22.03.2022

El ministro se refería al pastor Gilmar Santos, presidente de la Convención Nacional de Iglesias y Ministros de Asambleas de Dios en Brasil Cristo para Todos (CONIMADB), y al pastor Arilton Moura, también de la Asamblea de Dios.El ministro de Educación se expresó en estos términos en una reunión oficial con alcaldes de varias ciudades de Brasil, en la que también estaban presentes los dos pastores evangélicos, a pesar de que no tienen ningún cargo oficial en el Gobierno.En determinado punto de la reunión, el ministro asegura que hay una contrapartida a esos recursos públicos, pero no da más detalles.De momento, el Ministerio de Educación no informó de las circunstancias en que el audio fue grabado, como la fecha y el lugar, pero se espera que divulgue un comunicado oficial este 22 de marzo.Parte de la prensa brasileña especula con la dimisión del ministro este mismo 22 de marzo, que podría ser acusado de tráfico de influencia.

