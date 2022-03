https://mundo.sputniknews.com/20220322/el-magnate-mexicano-ricardo-salinas-pliego-acusa-racismo-contra-chinos-en-mexico-1123429516.html

El magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego acusa racismo contra chinos en México

El magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego acusa racismo contra chinos en México

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego acusó al periódico 'Reforma' de ser racista en una de sus portadas en la que se hizo una alusión negativa a la... 22.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-22T20:09+0000

2022-03-22T20:09+0000

2022-03-22T20:09+0000

américa latina

méxico

ricardo salinas pliego

cámara de diputados

andrés manuel lópez obrador

china

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/1119857678_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_e4ed2ff8bc93ccf76ab0c85afa695f2a.jpg

A través de su cuenta de Twitter, uno de los hombres más ricos de América Latina compartió una noticia del periodista Manuel López San Martín en la que se utiliza la frase "a lo chino" para referirse al "cobro oportunista" que podrán realizar los patrones directamente de la nómina de los trabajadores que pidan un préstamo. Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, aprovechó para asegurar que en su institución financiera, Banco Azteca, no se utilizan mecanismos como la retención de nómina para gestión de cobranza a sus empleados. El pasado 17 de marzo la Cámara de Diputados aprobó con 227 votos a favor una iniciativa para reconocer la figura de "cobranza delegada", la cual permitiría a los patrones descontar directamente de la nómina pagos de créditos solicitados a la empresa. Lo anterior, se daría de forma automática tras firmar un acuerdo de "libranza" y un convenio de cumplimiento de pago del crédito. Sobre esta iniciativa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que no está de acuerdo porque no cree que "deba de embargarse el salario de los trabajadores, bajo ninguna circunstancia", por lo que espera que el Senado rechace la reforma.

https://mundo.sputniknews.com/20220314/la-extrana-tradicion-familiar-de-ricardo-salinas-pliego-con-espadas-y-banderas-1123079944.html

méxico

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, ricardo salinas pliego, cámara de diputados, andrés manuel lópez obrador, china