El FMI cree que bancos centrales tendrán más en cuenta las monedas digitales

"Si me preguntan hoy, ¿implica (los eventos globales recientes) la desaparición inminente del dólar? Diré rotundamente no, ese no es el caso. Pero lo que estamos viendo en todo el mundo es una creciente fragmentación de los pagos, que probablemente aumentará aún más después de este conflicto en Ucrania", dijo Gopinath.