https://mundo.sputniknews.com/20220322/eeuu-construye-un-frente-antirruso-habra-traidores-a-moscu-1123420600.html

EEUU construye un frente antirruso: ¿habrá traidores a Moscú?

EEUU construye un frente antirruso: ¿habrá traidores a Moscú?

"Una nueva Yalta". Es lo que se está disputando en el conflicto de Ucrania, según el politólogo argentino Juan Martin González Cabañas, quien recordó en... 22.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-22T16:45+0000

2022-03-22T16:45+0000

2022-03-22T16:45+0000

qué pasa

ucrania

rusia

occidente

multipolaridad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1123420888_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_627a89e55995abcf4b353a89016ace1a.jpg

EEUU construye un frente antirruso: ¿habrá traidores a Moscú? EEUU construye un frente antirruso: ¿habrá traidores a Moscú?

Un orden mundial que está obsoleto, donde lo que exige Rusia es un sistema de relaciones internacionales que sea "multipolar" y con "diversidad" de actores, un planteamiento que ha estado defendiendo durante décadas, al tiempo que Occidente despreciaba estos reclamos, no solamente del gigante euroasiático, sino también de muchas otras naciones.Para el experto, tras el paso dado ahora por Rusia "el mundo ya no será unipolar", donde "lo que está en discusión es cómo se gestiona el cambio de poder: puede ser, o un cambio brusco en el equilibrio de poder, o una caída controlada", tratándose de "todos los órdenes internacionales, desde la seguridad, hasta las finanzas".En este contexto, subrayó que EEUU y sus aliados no van a resignarse fácilmente, sino que su estrategia implica también la formación de un amplio frente antirruso, donde ya ha comenzado a "coquetear" con los Gobiernos antes rechazados, entre ellos de América Latina, a fin de que apoyen a Washington a cambio de un alivio de la presión norteamericana.Ante este escenario, González Cabañas no descartó "traiciones", donde habría países que "cambien de forma totalmente abrupta" el vector de su política exterior, al tiempo que también habría ejemplos contrarios.

ucrania

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

ucrania, rusia, occidente, multipolaridad, аудио