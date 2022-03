https://mundo.sputniknews.com/20220322/cientos-de-vehiculos-hacen-largas-filas-en-cuba-para-comprar-combustibles-1123435954.html

Cientos de vehículos hacen largas filas en Cuba para comprar combustibles

Cientos de vehículos hacen largas filas en Cuba para comprar combustibles

LA HABANA (Sputnik) — Los conductores cubanos hacen largas filas en las gasolineras, a consecuencia de una crisis en la disponibilidad y distribución de... 22.03.2022, Sputnik Mundo

"No hay manera de entender sin una explicación, he pasado más de 16 horas en una cola frente a la gasolinera de la playa de Marianao [La Habana] esperando llegue la pipa [carro-cisterna] y nunca apareció. Mire usted mismo y verá cientos de carros aquí parqueados", comentó a Sputnik el chofer de un viejo taxi que se identificó como Alfredo Hernández.En un recorrido que la Agencia Sputnik hizo en la noche del 21 de marzo y en la mañana de este 22 de marzo por varias estaciones de venta de combustible en La Habana, las filas de autos, motocicletas, ómnibus y otros vehículos automotores eran tan nutridas que se prolongaban por cerca de cinco o seis cuadras, y en muchos casos más.El pasado 20 de marzo, el periódico Girón, de la provincia de Matanzas (oeste), anunció que se regularía la venta de combustible en los servicentros a los vehículos particulares en ese territorio, según declaraciones del coordinador de programas y objetivos del Gobierno provincial, Geobel Quintero.El funcionario explicó que la crisis de abastecimiento no resulta consecuencia de un déficit de combustible en el país, sino que responde al aseguramiento logístico para su distribución, y argumentó que la empresa Transcupet, que se encarga de proveer estos establecimientos, trabajan actualmente con un 62% de su parque automotor.Más allá de la situación presentada en Matanzas, ubicada a unos 100 kilómetros al este de La Habana, la crisis se agudizó en la capital cubana, que también tiene un déficit muy alto de distribución de combustible en las últimas 72 horas.Hasta el momento, ni las autoridades capitalinas, ni los funcionarios de la empresa Cuba-Petróleo (Cupet) han ofrecido una respuesta oficial ante el desabastecimiento de combustible.

