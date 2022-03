https://mundo.sputniknews.com/20220322/autoridades-chinas-confirman-que-no-hay-supervivientes-del-boeing-737-estrellado-1123416406.html

Autoridades chinas confirman que no hay supervivientes del Boeing 737 estrellado

Autoridades chinas confirman que no hay supervivientes del Boeing 737 estrellado

El portavoz indicó que en el avión se encontraban 123 pasajeros a bordo, ninguno de ellos era extranjero, y nueve miembros de la tripulación.Las autoridades también indicaron que la aeronave con el número de vuelo MU5735, despegó del aeropuerto internacional de Changshui en Kunming, provincia de Yunnan, a las 13.16 hora local (GMT+8) y entró en la zona de control de Cantón a las 14.17 (GMT+8), manteniendo una altitud de crucero de 8,9 kilómetros.A las 14.20 horas, el oficial de control observó que la altitud de la aeronave disminuye bruscamente, por lo que llamó inmediatamente a la tripulación varias veces, pero no recibió respuesta, y a las 14.23 horas la señal de radar de la aeronave desapareció.El avión, según el control, había realizado 8.986 salidas antes del accidente, con un tiempo total de vuelo de 18.239 horas.Un avión Boeing 737-800 de la aerolínea China Eastern que cubría la ruta de Kunming a Guangzhou se estrelló el 21 de marzo por la tarde cerca de Wuzhou, en la provincia meridional china de Guangxi.La operación de búsqueda y rescate en el lugar del accidente continúa, aún no se han encontrado los restos de las víctimas del accidente ni la "caja negra".Todavía no se han nombrado las posibles causas del accidente del avión de pasajeros, que lleva funcionando desde 2015.

