Argentina apuesta por ponerse al día con las licencias parentales

BUENOS AIRES (Sputnik) — Un anteproyecto de ley tiene preparado el Gobierno argentino para ampliar y mejorar las licencias parentales, en un país que no puede... 22.03.2022, Sputnik Mundo

El presidente, Alberto Fernández, reconoció que su país era uno de los más retrasados en regímenes de licencias parentales al dirigirse el 1 de marzo a la Asamblea Legislativa, plenario de diputados y senadores, para inaugurar un nuevo período de las sesiones ordinarias del Congreso.Ese anteproyecto de ley, que ya se encuentra redactado y a la espera de que el mandatario lo envíe al Congreso, propone un régimen de licencias que aumenta de manera progresiva a lo largo de ocho años.De acuerdo al borrador, los padres tendrían desde un inicio 15 días de licencia, los cuales aumentarían de manera gradual hasta llegar a los 90 días al término de esos ocho años.Las madres pasarían de los 90 días que tienen en la actualidad a 128. En paralelo, madres y padres adoptantes gozarían de 90 días para el cuidado y crianza de su hijo.Una particularidad de esta iniciativa es que las personas que trabajen de manera independiente —sea por monotributo o como autónomo— también recibirán los mismos días de licencia que los empleados.Lo que no se comparteOtra de las novedades del proyecto es que los días concedidos al padre son intransferibles y obligatorios."Sabemos que el primer año de crianza es muy importante respecto a cómo se distribuye el cuidado", planteó en una entrevista con la Agencia Sputnik la directora nacional de Políticas de Cuidado del Ministerio de de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Lucía Cirmi.Desde esta cartera, junto con el Ministerio de Trabajo, han elaborado el anteproyecto de ley que incorpora otras sugerencias provenientes de los denominados Parlamentos Territoriales del Cuidado, espacios participativos en cada una de las provincias.Desde el Gobierno son conscientes de que desde "hace casi 40 años no cambia el régimen de licencias, cuando hay vemos una distribución muy desigual de los cuidados hacia dentro de las familias", explicó Cirmi.La casi nula licencia de paternidad que rige en Argentina provoca "efectos muy negativos", reconoció la directora de Cuidados. "Tanto para los niños, que no tienen tanta presencia paterna, como para los padres, que no se involucran en el cuidado, como para las madres, que además de tener la doble jornada de trabajo, sufren discriminación laboral", resumió.Cambio de perspectivaNo es éste el primer proyecto sobre licencias parentales que aspira a ser sancionado en el Congreso. El año pasado, de hecho, uno de tantos llegó a tener el dictamen positivo de una comisión del Senado, sin que después avanzara para su tratamiento en el plenario.En la última década, más de un centenar de proyectos similares han quedado por el camino. El principal escollo que desalentaba la ampliación de las licencias parentales es que su pago corre a cuenta del empleador, según dispone desde hace 48 años la Ley de Contrato de Trabajo, sancionada durante el Gobierno de María Estela Martínez de Perón (1974-1976).Este marco legislativo colocaba en desventaja cualquier intento por extender las licencias parentales. Eran muy resistidas desde el ámbito privado, al aparecer como un gasto oneroso frente a las licencias maternales, cubiertas por la Seguridad Social.Así se descubrió que "cada vez que se pedía extender los días de paternidad, el empresariado se negaba porque pensaba que esto aumentaba los costos", aunque hubiera una baja probabilidad de ocurrencia.En una empresa de 2.300 personas, por ejemplo, el Ministerio constató que apenas 25 personas se tomaban estas licencias. "Los costos de oportunidad y asociados son más bajos de lo que se considera", deslizó la directora de Cuidados.El anteproyecto de ley redactado por el Poder Ejecutivo salva este lastre, al establecer que las licencias de paternidad también las financie la Seguridad Social."Por eso es importante que las licencias que se modifiquen sean financiadas por la Seguridad Social y no por el empleador, porque eso hace que no avancen las reformas", razonó Cirmi. "Así también se evita que haya un aumento del costo directo para las empresas".Con estas directrices, el proyecto que presentará la actual gestión es el "más integral y superador", según la representante del Ministerio de las Mujeres. Dentro de la región, "probablemente estaremos a la cabeza en materia de progresividad, porque si bien esto es paulatino, Argentina es uno de los pocos países que se plantea un horizonte completamente igualitario", presumió.En paralelo, el Gobierno también enviará al Congreso un proyecto de ley que propone un sistema integral de cuidados para personas mayores o con discapacidad, a sabiendas de que cada vez habrá una mayor demanda.El Ejecutivo aspira a que este plan, que formaliza y jerarquiza a los cuidadores, genere más de 200.000 puestos de trabajo para atender a más de un millón de personas que necesitarán de esa protección.Cuba es el único país de América Latina, y uno de los 15 en todo el mundo, que goza de las tres políticas consideradas fundamentales por Naciones Unidas para facilitar la crianza compartida: guardería gratuita durante los dos primeros años años, al menos seis meses de licencia de maternidad remunerada y licencia de paternidad paga.

