Alarmas, acusaciones y polémica en Colombia por reconteo de votos

La Registraduría Nacional finalmente no pedirá al Consejo Nacional Electoral volver a contar los votos de las elecciones al Congreso, tras irregularidades denunciadas. En otro orden, en Paraguay campesinos se concentran para exigir políticas públicas y cambios legislativos. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

Alarmas, acusaciones y polémica en Colombia por reconteo de votos La Registraduría Nacional del Estado Civil finalmente no pedirá al Consejo Nacional Electoral volver a contar los votos de elecciones al Congreso, tras irregularidades denunciadas luego de las legislativas. En otro orden, en Paraguay campesinos se concentran en Asunción para exigir políticas públicas y cambios legislativos. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

El registrador nacional de Colombia, Alexander Vega Rocha, afirmó este martes 22 que "defiende los escrutinios". Y agregó que "no existe fraude en Colombia".Sin embargo, previamente remarcó que el organismo tenía "activa toda la operación logística" para realizar la tarea, en caso de que el Consejo Nacional Electoral la aprobara.En un principio, el reclamo al CNE respondía a las diferencias de votos entre el escrutinio primario y el definitivo en las elecciones legislativas del 13 de marzo, hecho que generó críticas en los partidos políticos.La mayor diferencia fue en la coalición izquierdista Pacto Histórico —liderada por el presidenciable Gustavo Petro—, que pasó de 2.302.847 a 2.692.999 votos en la circunscripción nacional para el Senado con el 97% escrutado.En tanto, al derechista y oficialista Centro Democrático el recuento definitivo le restó 54.608 sufragios con respecto del primario."El CNE no tiene potestad de adelantar un reconteo de votos. Por esto, surgieron alarmas sobre qué pueda pasar con los resultados de las elecciones al Congreso así como las garantías a ofrecer hacia la elección de las presidenciales en mayo", dijo a En Órbita el periodista colombiano Camilo Rueda Navarro.El entrevistado explicó que "Petro había alertado sobre la posibilidad de fraude. (...) Y en la fase del escrutinio se identificaron más de 400.000 votos que no fueron contados en el preconteo. Esto permitió al Pacto Histórico ascender de 16 a 19 curules".Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) y líder histórico de Centro Democrático llegó a acusar de injerencia al actual Gobierno de Venezuela en los comicios del 13 de marzo."El cambio de votos en favor del Pacto Histórico causó que Uribe llamara a desconocer los resultados electorales", indicó Rueda Navarro.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con Marcial Gómez, secretario general de la Federación Campesina de Paraguay, sobre la concentración de campesinos en Asunción para exigir políticas públicas y cambios legislativos.Y además, Rusia comunicó que busca negociaciones "más activas y sustanciales" con Ucrania. En tanto, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski reiteró su deseo de mantener un diálogo directo con su par ruso Vladimir Putin para buscar una solución al conflicto.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

