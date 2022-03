https://mundo.sputniknews.com/20220321/zelenski-mete-la-pata-en-su-discurso-ante-el-parlamento-de-israel-1123356301.html

Zelenski mete la pata en su discurso ante el Parlamento de Israel

La comparación de la situación en Ucrania con el Holocausto no tuvo el efecto que aparentemente esperaba el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en su... 21.03.2022, Sputnik Mundo

Hasta ahora, la gira virtual del presidente ucraniano Volodímir Zelenski por los parlamentos occidentales ha transcurrido casi sin problemas. Hizo referencias a Winston Churchill en Westminster y a Martin Luther King Jr. en el Capitolio.Pero en el caso de Israel se ha equivocado: llevó las comparaciones que ya había hecho entre la situación de su país y la Segunda Guerra Mundial al siguiente nivel y dedicando la mayor parte de su discurso al Holocausto. Esa comparación se mostró de lo más inoportuna, pues a diferencia de Occidente, Israel recuerda las hazañas de Stepan Bandera y sus seguidores neonazis, que es alabado y tildado de héroe en la Ucrania actual.Las pesadas comparaciones con el Holocausto —desde decir que Moscú está planeando una "solución final para la cuestión ucraniana" hasta afirmar que Israel debería salvar a los ucranianos como los ucranianos salvaron a los judíos— no hicieron más que atraer la negatividad del Knesset."Si el discurso de Zelenski se hubiera pronunciado en tiempos de paz, habríamos dicho que rozaba la negación del Holocausto. Toda comparación entre una guerra normal, por difícil que sea, y el exterminio de millones de judíos en cámaras de gas en el marco de la solución final, es una distorsión total de la historia. Lo mismo ocurre con la afirmación de que los ucranianos ayudaron a los judíos en el Holocausto. La verdad histórica es que el pueblo ucraniano no puede estar orgulloso de su comportamiento durante el Holocausto de los judíos", comentó el exministro del gabinete Yuval Steinitz, ahora miembro del Knesset.El miembro del Knesset Simcha Rothman discrepó con la referencia de Zelenski a los ucranianos que salvaron a los judíos y tuiteó: "No entiendo el ucraniano, pero si la traducción que escuché es exacta, Zelenski nos pidió que tratáramos a los ucranianos como nos trataron a nosotros hace 80 años. Lo siento, pero creo que tendremos que rechazar esa petición. Somos, después de todo, una nación moral".Los israelíes conocen muy bien la historia del Holocausto. La Policía Auxiliar Ucraniana acorraló a los judíos para masacrarlos en Babi Yar, Lviv y Zhitómir. Alrededor de 80.000 ucranianos se ofrecieron como voluntarios para las SS, frente a los 2.600 ucranianos documentados que salvaron a judíos. Y antes de eso, algunos de los peores pogromos de la historia judía se perpetraron en lo que hoy es Ucrania.Así, al sacar a relucir el Holocausto, Zelenski tocó la nota equivocada con el Knesset, molestando a su audiencia en lugar de inspirar solidaridad.Desesperación que roza el sentido comúnLos funcionarios ucranianos han planteado repetidamente demandas a Israel que no son posibles, como prohibir canales rusos que ni siquiera se emiten en Israel o imponer sanciones a funcionarios rusos en formas que la ley israelí no permite, dijo un ministro del gabinete, añadiendo que Zelenski perdió la oportunidad de plantear peticiones más realistas.Las críticas de Zelenski a la mediación del primer ministro Naftali Bennett contrastan con sus recientes expresiones de aprecio por los esfuerzos, y su afirmación de que Bennett está adoptando un punto intermedio "entre el bien y el mal" podría disuadir a Bennett de continuar con su participación.

