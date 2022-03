https://mundo.sputniknews.com/20220321/no-menos-como-a-5-beatriz-gutierrez-muller-hace-broma-sobre-pena-nieto-en-santa-lucia--video-1123383165.html

"No menos, como a 5": Beatriz Gutiérrez Müller hace broma sobre Peña Nieto en Santa Lucía | Video

"No menos, como a 5": Beatriz Gutiérrez Müller hace broma sobre Peña Nieto en Santa Lucía | Video

21.03.2022

2022-03-21

oFue durante la visita a la torre de control del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en donde la escritora e investigadora Beatriz Gutiérrez Müller hizo gala de su buen humor al bromear con los presentes. Al ser testigos de los primeros aterrizajes en Santa Lucía, terminal que fue inaugurada este 21 de marzo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acompañado de varios funcionarios y gobernadores fueron sorprendidos por una broma por parte de la primera dama de México.Todo empezó cuando Gutiérrez Müller preguntó el tiempo en el que se tenía contemplado que llegara la primera aeronave a lo que los presentes en la torre de control respondieron que en "no más de cinco minutos", algo que la esposa de López Obrador aprovechó para recordar una viral frase de Peña Nieto. "No menos, como a cinco", respondió la esposa de López Obrador entre risas de los presentes. La broma tiene su origen en una viral confusión del expresidente de México Enrique Peña Nieto, quien en un vuelo rumbo a la ciudad de Oaxaca aseveró que "estamos a un minuto de aterrizar. No menos, como a cinco", una frase que se volvió famosa y motivo de bromas entre los mexicanos.

