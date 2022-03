https://mundo.sputniknews.com/20220321/la-ultima-vuelta-de-daddy-yankee-los-10-exitos-que-marcaron-su-carrera-1123376544.html

La última vuelta de Daddy Yankee: los 10 éxitos que marcaron su carrera

La última vuelta de Daddy Yankee: los 10 éxitos que marcaron su carrera

21.03.2022

Ramón Luis Ayala Rodríguez, más conocido por su nombre artístico Daddy Yankee, es reconocido internacionalmente por ser uno de los pioneros del reggaetón, se despidió de su público a través de un video difundido en sus redes sociales donde anunció una gira por más de 10 países.En el video, difundido en su web y redes oficiales, el artista comunicó la decisión de retirarse a sus seguidores: "Formalmente hoy anuncio mi retiro de la música entregándoles mi mayor producción y mi mejor gira de conciertos y los voy a despedir celebrando estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección titulada Legendaddy. Le voy a dar todos los estilos que me han definido en un solo álbum, legendaddy es lucha, es fiesta, guerra, romance. Me retiro con el mayor de los agradecimientos a mi público"."En los barrios donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes, hoy por hoy yo bajo para los barrios, los caseríos y la mayoría quieren ser cantantes, eso pa' mi vale mucho", expresó en referencia a su influencia.Yankee, que es uno de los autores de música latina con mayor cantidad de discos vendidos —más de 30 millones de discos—, logró posicionarse en el primer lugar de ventas de la lista Top Latin Albums de Billboard y fue el artista urbano latino en recibir el premio Salón de la Fama por la misma institución.El reguetonero fue considerado en varias ocasiones como una de las personas más influyentes del mundo y ha recibido siete premios Grammys Latinos y 28 premios Billboard de la Música Latina.En la región, el artista visitará México, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Perú, además de varios estados de EEUU.Los éxitos que marcaron la carrera de Daddy YankeeQue tire pa lante (2019), la canción lanzada a fines de 2019 contó con la participación de artistas como Anuel AA, Bad Bunny, Darell, Natti Natasha, Wisin​ y Lennox.Con Calma (2019) el tema más visualizado del artista en Youtube con más de 2.000 millones de reproduccionesDespacito (2017) Si bien la canción forma parte de una colaboración del Rey del Reguetón a Luis Fonzi, se convirtió en la número uno en el Billboard Hot 100 desde 1996 y obtuvo cuatro premios Grammy Latinos.Dura (2018) perteneciente al álbum El Disco Duro —noveno álbum de estudio y 15 de su carrera— estrenado en 2018 está inspirada en las influencias musicales de Yankee en Jamaica, Panamá y Puerto Rico. La canción reúne más de 1.000 millones de reproducciones en Youtube.Limbo (2012) el cuarto sencillo del álbum Prestige de Yankee fue un éxito aunque es una de las canciones menos reguetoneras del autor.Shaky Shaky (2016) el cuarto sencillo de su álbum El Disco Duro que reunió más de 1.000 millones de reproducciones.La nueva y la ex (2013) uno de los temas más sonados en los primeros meses de 2014 en toda Latinoamérica.Llamado de emergencia (2008) el tema que fusionó el pop latino con el reguetón ocupó las primeras posiciones de las más escuchadas.Lo que pasó pasó (2004) Una de las canciones más populares de su álbum Barrio Fino.Gasolina (2004) es considerada una de las canciones más representativas en la historia del reggaeton. Fue uno de los sencillos del álbum Barrio Fino, que alcanzó éxito mundial.

